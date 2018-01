“Storia di una ladra di libri” di Markus Zusak | una ragazzina nella Germania nazista

: RT @Moonlightshad1: Un opportunista come tanti, sopravvalutato e rispettato solo perché ben inserito in quell'establishment che guai... htt… - ilconteamar : RT @Moonlightshad1: Un opportunista come tanti, sopravvalutato e rispettato solo perché ben inserito in quell'establishment che guai... htt… - MarcoValerio900 : Io non si decidere ma credo che "Se Telefonando" di Mina e "Una lunga storia d'amore" Di Gino Paoli meritino una citazione. - 12qbert : RT @icebergfinanza: Un'occasione per cancellare definitivamente una storia politica arrogante ... ma i sudtirolesi non hanno il fegato! htt… - uvastro : RT @frmandelli: Quella di @Tommasocerno è “una biografia da gustare per comprendere come in Italia sia possibile addolcire le tortuose stra… - pippo1234 : @BabyStella_01 @MaurizioARicci @gadlernertweet @lauraboldrini L'odio che voi avete nei confronti della Boldrini è d… -

Leggi la notizia su oubliettemagazine

(Di sabato 27 gennaio 2018) “Più di ogni altra cosa, ladi libri desiderava tornare in cantina a scrivere, o a leggere per l’ultima volta la sua storia. Se ripenso al suo viso in quel momento, ne rivedo ancora chiaramente l’espressione: moriva per quel libro – per salvarlo, per la sua casa – ma non riusciva a muoversi. Inoltre, …