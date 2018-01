Stop di Renzi alle polemiche | il Matteo da battere è un altro  

: RT @valy_s: Il #PD di #Renzi, con 8 fiducie, ha fatto di tutto per approvare il #Rosatellum, con l’unico scopo di arginare #M5S,fregandosen… - ClaudiaBruno00 : RT @valy_s: Il #PD di #Renzi, con 8 fiducie, ha fatto di tutto per approvare il #Rosatellum, con l’unico scopo di arginare #M5S,fregandosen… - cesareallia : RT @valy_s: Il #PD di #Renzi, con 8 fiducie, ha fatto di tutto per approvare il #Rosatellum, con l’unico scopo di arginare #M5S,fregandosen… - AdelaidaDVeen : RT @valy_s: Il #PD di #Renzi, con 8 fiducie, ha fatto di tutto per approvare il #Rosatellum, con l’unico scopo di arginare #M5S,fregandosen… - emmazanni : RT @valy_s: Il #PD di #Renzi, con 8 fiducie, ha fatto di tutto per approvare il #Rosatellum, con l’unico scopo di arginare #M5S,fregandosen… - BarisiGiancarlo : RT @valy_s: Il #PD di #Renzi, con 8 fiducie, ha fatto di tutto per approvare il #Rosatellum, con l’unico scopo di arginare #M5S,fregandosen… -

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2018) "Io sono molto diverso da come pensate che sia: umanamente mi dispiace profondamente. Detto questo, poi, le cose veramente gravi sono altre, c'è chi non arriva a fine mese".Renzi prova a mettere il punto allesugli esclusi e lanciare una volta per tutte la campagna elettorale dalla quale spera di uscire con il Partito Democratico prima forza del parlamento. Anche perché, come sottolinea, "ildaè Salvini, non Renzi". "Un ricambio fisiologico" La giornata di oggi, tuttavia, è costellata di. Con la minoranza interna che lo accusa di aver rifiutato il confronto sulla preparazione delle liste; con chi non ha ottenuto il seggio desiderato; addirittura con il ministro Carlo Calenda che lamenta la rinuncia a persone preparate come Irene Tinagli o ...