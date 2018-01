Spinta sotto la metro | la mano amputata per il gesto di un folle

: RT @ParzialePaolo: Roma, donna spinta sotto metropolitana: fermato un uomo: “me l'ha detto Dio". Dio: “cazzate, in questi giorni ero impegn… - biondinacombina : RT @ParzialePaolo: Roma, donna spinta sotto metropolitana: fermato un uomo: “me l'ha detto Dio". Dio: “cazzate, in questi giorni ero impegn… - Agenzia_Ansa : Donna spinta sotto la metro, fermato un uomo #VIDEO - ParzialePaolo : Roma, donna spinta sotto metropolitana: fermato un uomo: “me l'ha detto Dio". Dio: “cazzate, in questi giorni ero impegnato a #Kabul”. - MarekNapoli : RT @MediasetTgcom24: Donna spinta sotto metro, fermato: sentivo voci, me lo ha detto Dio #metro - msn_italia : Spinta sotto la metro: "Ho sentito delle voci... Me lo ha detto Dio" -

(Di sabato 27 gennaio 2018) Sarebbe potuto capitare a chiunque. Ciò che è successo ieri a Micaela, una badante peruviana 47enne, sarebbe potuto accadere a uno qualsiasi degli utenti dellapolitana romana che ieri alle 13, ora di punta, sostavano sulla banchina gremita alla fermata Eur Fermi in attesa del treno. Non conosceva il suo aguzzino la donna che senza alcun motivo è statasui binari proprio mentre passava il treno che l'ha investita. I.T. cittadino italiano 47enne con disturbi psichici catturato all'alba dalla polizia, l'ha scelta a caso, nel mucchio. La donna soccorsa è stata portata d'urgenza all'ospedale San Camillo, ma non è stato possibile riattaccarle ladal treno che l'ha investita. Il primo che l'ha soccorsa Il primo intervenuto a soccorrere la povera vittima è stato Gianluca Marzano, maresciallo della Marina 44enne originario di Sapri. Marzano si è calatoi binari ...