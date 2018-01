Spazio | Ariane 5 | “Entrambi i satelliti in orbita”

Spazio - Ariane 5 : ‘catturato’ il satellite per portarlo sull’orbita giusta : Uno dei due satelliti lanciati nella notte dal razzo Ariane 5 e dei quali si erano persi inizialmente le tracce e’ stato ora ‘catturato’ dal centro di controllo della missione, che lo sta guidando verso la posizione orbitale corretta. Lo ha detto la compagnia Ses che lo gestisce. Il satellite SES-14, ha rilevato l’azienda, comunica con i centri di controllo, e’ in buona salute e tutti i suoi sottosistemi funzionano ...

Incidente nello Spazio per Ariane 5 : Perso il contatto con il razzo : Poco dopo l'avvio della missione, si è Perso il controllo del razzo Ariane 5 e i satelliti sono finiti nel posto sbagliato.Come rivela l'Arianespace, la società costruttrice del vettore, poco dopo l'avvio della missione è stato Perso il contatto, per circa nove minuti, con Ariane 5, il razzo realizzato per conto dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea. Un Incidente non da poco visto che ha avuto come conseguenza ...

Spazio - riuscito il lancio di Ariane 5 : 2 satelliti in orbita dopo perdita di contatti : Due satelliti commerciali sono stati immessi con successo in orbita da Ariane 5, nonostante per breve tempo siano stati persi i contatti con il vettore. Per 30 minuti un’anomalia non ha consentito di ricevere segnali: successivamente entrambi i satelliti hanno ripreso le comunicazioni e ora si trovano in orbita. L'articolo Spazio, riuscito il lancio di Ariane 5: 2 satelliti in orbita dopo perdita di contatti sembra essere il primo su Meteo ...

Spazio : ancora 23 lanci per Ariane 5 - volerà almeno fino al 2023 : Roma, 18 gen. (askanews) Ariane 5 continuerà a volare, almeno fino al 2023. Secondo quanto dichiarato dal numero uno di Arianespace Stephane Israel il lanciatore europeo ha ancora davanti a sé una ...

Spazio - lanciatori : Ariane 5 volerà fino al 2023 : Ariane 5 continuerà a volare, almeno fino al 2023. Secondo quanto dichiarato dal numero uno di Arianespace Stephane Israel il lanciatore europeo ha ancora davanti a sé una lunga serie di lanci: ben 23 prima di passare il testimone al suo successore Ariane 6. Nello specifico, nel triennio 2020-23, i due lanciatori saranno entrambi operativi, dato che Esa ha commissionato al prime contractor Airbus Defence un ordine del valore di un miliardo di ...

Spazio : Arianespace prevede record di lanci per il 2018 : L’Arianespace prevede un numero record di lanci di satelliti nel 2018, dopo che l’anno scorso ha fatto registrare undici lanci e 19 contratti firmati, fra cui i primi relativi al futuro vettore Ariene-6: lo hanno reso noto fonti della stessa azienda aerospaziale. Il 2017 tuttavia ha fatto registrare anche il sorpasso della concorrente statunitense Space X, che ha effettuato 18 lanci; l’Arianespace conserva tuttavia la ...

Spazio - Galileo : Ariane 5 porta in orbita altri quattro satelliti : Roma, 13 dic. (askanews) Sesta missione di successo nell'anno che sta per concludersi per il lanciatore Ariane 5 che ha portato in orbita altri 4 satelliti del sistema di navigazione europeo Galileo. ...

Spazio - Ariane 5 : successo per il volo VA240 : Ancora un successo per il lanciatore Ariane 5 che ha portato a termine la sua sesta missione del 2017 posizionando correttamente in orbita quattro satelliti della costellazione Galileo. Galileo è un sistema di navigazione e localizzazione satellitare europeo, concepito per usi civili e in grado di offrire indicazioni sul posizionamento ad altissima precisione. Una volta in orbita l’intera costellazione Galileo sarà composta da 24 satelliti: con ...