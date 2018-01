: Sparatoria ad Amsterdam:"No terrorismo" - NotizieIN : Sparatoria ad Amsterdam:"No terrorismo" - jolandaire : RT @saraosalvatore: Sparatoria ad Amsterdam??ancora terroristi musulmani??? STOP IMMIGRAZIONE - bc_emergenza : RT @Emergenza24: [26.01-20:40] #Amsterdam #Olanda Paesi Bassi #sparatoria +1 morto +2 #feriti - pausiniana_love : RT @fanpage: Sparatoria in strada ad Amsterdam: vittime e feriti - TutteLeNotizie : Sparatoria ad Amsterdam: "Numerose persone colpite" - L'Unione Sarda -

E' di almeno un morto e due feriti il bilancio provvisorio di unaad, in Olanda. Il killer ha aperto il fuoco anche contro la polizia. Due agenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Isolata la zona.Il killer in fuga aveva il volto coperto da un passamontagna, secondo testimoni citati dai media locali. Esclusa la pista del. Secondo la polizia si sarebbe trattato di un episodio di criminalità.(Di sabato 27 gennaio 2018)