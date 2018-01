La Corte Costituzionale spagnola ha accolto all'unanimità il ricorso del governo di Madrid per impedire la nomina a distanza dell'ex presidente catalano Puigdemont, fuggito in Belgio dopo la dichiarazione illegale e unilaterale di indipendenza del 27 ottobre scorso. Il Parlamento di Barcellona voterà lunedì prossimo. Puigdemont potrebbe tornare in Spagna e farsi eleggere a costo di finire in carcere,dove stanno da ottobre il suo ex vice e 7 ex assessori. Puigdemont può candidarsi solo in Spagna, ha decretato l'Alta corte.(Di domenica 28 gennaio 2018)

Potrebbero interessarti