Snowboardcross | Michela Moioli | “Che rivincita a Bansko | potevo anche vincere Leader di

Snowboardcross - Coppa del Mondo Bansko 2018 : Michela Moioli prima nelle qualificazioni : Si sono svolte in mattinata le qualificazioni per quanto riguarda la particolare gara sprint della Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di Bansko (Bulgaria). Andiamo a riepilogare i risultati. Tra gli uomini, annunciata l’assenza di Omar Visintin a causa di un infortunio arrivato in allenamento, al comando c’è il transalpino Pierre Vaultier, grandissimo favorito della prova odierna. Faticano gli azzurri: tutti, tranne Lorenzo ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : Omar Visintin si esalta ad Erzurum. A podio anche Michela Moioli : La Coppa del Mondo di Snowboardcross è tornata nel week-end dopo la lunga pausa natalizia (ci si era fermati con il doppio successo italiano in quel di Cervinia) e subito arrivano gioie per i colori azzurri sul pendio turco di Erzurum. Una due giorni eccezionale verso le Olimpiadi di PyeongChang: arrivano due vittorie e tre podi per il Bel Paese. Il grande protagonista è, ovviamente, Omar Visintin. Il nativo di Merano ha dato spettacolo tra ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum 2018 – Omar Visintin : “Vincere aiuta - fiducia verso le Olimpiadi”. Michela Moioli : “Podio guadagnato - sono sempre in finale” : Grande Italia a Erzurum (Turchia) dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Omar Visintin ha vinto, Michela Moioli ha concluso al terzo posto: ottimi risultati a tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dagli azzurri alla Fisi. Omar Visintin: “Siamo sulla giusta strada, ho avuto una run nei quarti dove sono riuscito a partire bene, altrimenti mi è ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche aggiornate. Michela Moioli si gioca il successo : Andiamo a vedere le classifiche aggiornate per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo la gara di Erzurum. Uomini PULLIN Alex AUS 1 3346.00 VAULTIER Pierre FRA 2 3320.00 HAEMMERLE Alessandro AUT 3 2720.00 VISINTIN Omar ITA 4 2680.00 DIERDORFF Mick USA 5 1944.00 LAMBERT Adam AUS 6 1890.00 KEARNEY Hagen USA 7 1890.00 PERATHONER Emanuel ITA 8 1762.00 HERNANDEZ Regino ESP 9 1606.00 HUGHES Jarryd AUS 10 1564.00 Donne TRESPEUCH Chloe ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : ancora podio per Michela Moioli! Terza nella gara vinta da Eva Samkova : C’è ancora la bandiera tricolore sul podio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross: a far gioire i tifosi azzurri è sempre la stessa protagonista, Michela Moioli. A poco meno di un mese dalla gara olimpica di PyeongChang, infatti, la lombarda timbra l’ennesimo podio stagionale, chiudendo al terzo posto la gara turca di Erzurum vinta dalla ceca Eva Samkova. Al rientro alle gare (era stata assente nell’inizio di ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum in DIRETTA : Michela Moioli e Omar Visintin per il podio in Anatolia : Il maltempo potrebbe lasciare finalmente spazio alle gare della Coppa del Mondo di Snowboardcross ad Erzurum, in Turchia: gli organizzatori, vista l’impossibilità di poter disputare le qualifiche, hanno optato per una decisione salomonica. Tutti gli iscritti in semifinale. Così le donne, che solitamente partono dai quarti, stavolta partiranno dagli ottavi, mentre gli uomini, che solitamente partono dagli ottavi, stavolta disputeranno anche ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Sono carica per i Giochi di Pyeongchang! Fortuna che non ho la ‘frenite'” : E’ una Michela Moioli lanciatissima quella che si sta proiettando alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, in Corea del Sud, nel miglior modo possibile. Nell’ultima settimana la nostra eroina dello Snowboardcross ha ottenuto il secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo, sulle nevi di Cervinia, bissando il trionfo di Montafon (Austria) davanti al pubblico tricolore. Una giornata strepitosa per la 22enne di Alzano Lombardo ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2017-2018 : le classifiche aggiornate. Michela Moioli a un passo dalla vetta - risale Omar Visintin : Dopo le prove di Cervinia di Snowboardcross non cambiano i leader delle classifiche di Coppa del Mondo, ma le distanze si accorciano notevolmente. In vetta alle due graduatorie restano la statunitense Lindsey Jacobellis e l’australiano Alex Pullin. Tra le donne, dopo la vittoria odierna, si porta a soli 150 punti dalla vetta la nostra Michela Moioli: tra la nostra rappresentante ed il primo posto c’è anche la transalpina Chloe ...

VIDEO – Snowboardcross - il trionfo di Michela Moioli a Cervinia. Francia al tappeto : Michela Moioli ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di Snowboardcross, non dando scampo ad un terzetto francese nella finalissima della gara disputata a Cervinia. Seconda alle spalle della Moenne Loccoz dopo la partenza, la bergamasca ha messo letteralmente il turbo, sorpassando quasi in scioltezza la transalpina ed andando a vincere a braccia alzate. IL VIDEO DEL trionfo DI Michela Moioli Clicca qui ...

Snowboardcross - MICHELA MOIOLI CONCEDE IL BIS! Vittoria da urlo a Cervinia - battute tre francesi in finale! : MICHELA MOIOLI CONCEDE uno strepitoso bis sulle nevi di casa di Cervinia nella Coppa del Mondo di Snowboardcross. Nella quinta gara stagionale l’azzurra conquista il secondo successo consecutivo, bissando il trionfo di Montafon davanti al pubblico tricolore. Una giornata davvero strepitosa per il fenomeno tricolore che agguanta così la settima Vittoria in carriera nella specialità, a soli 22 anni. Un risultato di assoluto prestigio anche ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia in DIRETTA : l’Italia punta in alto con Michela Moioli e Omar Visintin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa italiana della Coppa del Mondo di Snowboardcross: il massimo circuito internazionale si sposta sulle nevi alpine, precisamente a Cervinia. Nazionale di casa che va a caccia del colpo grosso con i suoi pezzi da novanta, Omar Visintin e Michela Moioli, che ieri hanno timbrato entrambi il miglior tempo nella run di qualifica. Davanti al pubblico italiano la nazionale azzurra vuole sicuramente un ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2017 : in Italia Michela Moioli e compagni vogliono stupire : Si sposta in Italia la Coppa del Mondo di Snowboardcross, che tra oggi e domani, andrà in scena con la quarta tappa sulle nevi di Cervinia. Piste davvero ben curate quelle alpine, con neve che è caduta a grappoli. Le qualificazioni sono in programma tra poche ore: domani si procederà invece con la classica fase ad eliminazione, che porterà alle Big Final di fine giornata. In casa Italia l’obiettivo è quello di centrare almeno un podio ...