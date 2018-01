Snowboardcross | Coppa del Mondo 2018 | le classifiche aggiornate Michela Moioli è in

Snowboardcross - Michela Moioli : “Che rivincita a Bansko - potevo anche vincere. Leader di Coppa del Mondo - senza pressione” : Michela Moioli ha conquistato un prezioso secondo posto nella sprint di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. L’azzurra ha conquistato anche il primo posto in classifica generale e raggiante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fisi: “Mi sono presa una rivincita su questa pista che lo scorso anno mi aveva fatto dannare, peccato l’errore in partenza nella finale, altrimenti avrei potuto ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Bansko 2018 : Michela Moioli prima nelle qualificazioni : Si sono svolte in mattinata le qualificazioni per quanto riguarda la particolare gara sprint della Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di Bansko (Bulgaria). Andiamo a riepilogare i risultati. Tra gli uomini, annunciata l’assenza di Omar Visintin a causa di un infortunio arrivato in allenamento, al comando c’è il transalpino Pierre Vaultier, grandissimo favorito della prova odierna. Faticano gli azzurri: tutti, tranne Lorenzo ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : a Bansko il penultimo appuntamento stagionale prima delle Olimpiadi : Prosegue senza pause la Coppa del Mondo di Snowboardcross, che, a suon di trasferte lunghissime, si sposta dalla Turchia alla Bulgaria, da Erzurum a Bansko per la penultima tappa prima dell’appuntamento dell’anno: i Giochi Olimpici di PyeongChang (settimana prossima infatti ci sarà un doppio appuntamento a Feldberg, in Germania). Il programma prevede per sabato 27 gennaio le gare sia al maschile che al femminile. L’Italia ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : Omar Visintin si esalta ad Erzurum. A podio anche Michela Moioli : La Coppa del Mondo di Snowboardcross è tornata nel week-end dopo la lunga pausa natalizia (ci si era fermati con il doppio successo italiano in quel di Cervinia) e subito arrivano gioie per i colori azzurri sul pendio turco di Erzurum. Una due giorni eccezionale verso le Olimpiadi di PyeongChang: arrivano due vittorie e tre podi per il Bel Paese. Il grande protagonista è, ovviamente, Omar Visintin. Il nativo di Merano ha dato spettacolo tra ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : Omar Visintin concede il bis a Erzurum - vittoria con Emanuel Perathoner! : Una due giorni magnifica in quel di Erzurum per Omar Visintin. Sulle nevi turche l’atleta nativo di Merano concede un clamoroso bis: dopo il successo dell’individuale di ieri, arriva anche quello nella prova a squadre assieme al suo compagno Emanuel Perathoner. E’ nuovamente una rimonta a regalare all’Italia la vittoria: un photofinish clamoroso quello che premia gli azzurri davanti agli austriaci Alessandro Haemmerle / ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum 2018 Omar Visintin : 'Vincere aiuta - fiducia verso le Olimpiadi'. Michela Moioli : 'Podio guadagnato - sono sempre in finale' : Grande Italia a Erzurum (Turchia) dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Omar Visintin ha vinto , Michela Moioli ha concluso al terzo posto : ottimi risultati a tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Di seguito le ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche aggiornate. Michela Moioli si gioca il successo : Andiamo a vedere le classifiche aggiornate per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo la gara di Erzurum. Uomini PULLIN Alex AUS 1 3346.00 VAULTIER Pierre FRA 2 3320.00 HAEMMERLE Alessandro AUT 3 2720.00 VISINTIN Omar ITA 4 2680.00 DIERDORFF Mick USA 5 1944.00 LAMBERT Adam AUS 6 1890.00 KEARNEY Hagen USA 7 1890.00 PERATHONER Emanuel ITA 8 1762.00 HERNANDEZ Regino ESP 9 1606.00 HUGHES Jarryd AUS 10 1564.00 Donne TRESPEUCH Chloe ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : ancora podio per Michela Moioli! Terza nella gara vinta da Eva Samkova : C’è ancora la bandiera tricolore sul podio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross: a far gioire i tifosi azzurri è sempre la stessa protagonista, Michela Moioli. A poco meno di un mese dalla gara olimpica di PyeongChang, infatti, la lombarda timbra l’ennesimo podio stagionale, chiudendo al terzo posto la gara turca di Erzurum vinta dalla ceca Eva Samkova. Al rientro alle gare (era stata assente nell’inizio di ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum in DIRETTA : sei azzurri passano alla fase finale : Il maltempo potrebbe lasciare finalmente spazio alle gare della Coppa del Mondo di Snowboardcross ad Erzurum, in Turchia: gli organizzatori, vista l’impossibilità di poter disputare le qualifiche, hanno optato per una decisione salomonica. Tutti gli iscritti in semifinale. Così le donne, che solitamente partono dai quarti, stavolta partiranno dagli ottavi, mentre gli uomini, che solitamente partono dagli ottavi, stavolta disputeranno anche ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum in DIRETTA : Michela Moioli e Omar Visintin per il podio in Anatolia : Il maltempo potrebbe lasciare finalmente spazio alle gare della Coppa del Mondo di Snowboardcross ad Erzurum, in Turchia: gli organizzatori, vista l’impossibilità di poter disputare le qualifiche, hanno optato per una decisione salomonica. Tutti gli iscritti in semifinale. Così le donne, che solitamente partono dai quarti, stavolta partiranno dagli ottavi, mentre gli uomini, che solitamente partono dagli ottavi, stavolta disputeranno anche ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : troppo vento ad Erzurum - posticipate le qualifiche : Niente da fare, il vento la fa ancora da padrone in Turchia, precisamente sulle nevi di Erzurum, dove sarebbero dovute andare in scena oggi le qualifiche della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross. Ufficialmente annullate tutte le prove odierne, molto probabilmente si disputeranno domani i preliminari per quanto riguarda uomini e donne, anche se non è ancora arrivata la comunicazione da parte della FIS. Mother Nature makes it ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : si torna a gareggiare ad Erzurum. L’Italia punta al podio : torna, a praticamente un mese dall’ultima apparizione, la Coppa del Mondo di Snowboardcross. Prima della pausa natalizia c’era stata l’apoteosi in casa Italia, con il doppio trionfo, sia al maschile che al femminile, sulle nevi di Cervinia, con Omar Visintin e Michela Moioli. Ora ci si sposta sulle nevi turche di Erzurum: una novità per il circuito. Il programma prevede la gara classica il 20 gennaio, seguita dalla prova a ...