Smog Torino | pronte misure strutturali per migliorare la qualità dell’aria

Smog : Torino - Milano e Napoli le peggiori : 13.59 Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più inquinate: i valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35), che primeggiano su Siviglia, Marsiglia e Nizza (29). Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. E' quanto emerge da un'elaborazione fatta da Legambiente ...

Smog : Torino - Milano e Napoli le peggiori nell’Ue. Legambiente : “Tutte le città italiane oltre il tetto fissato dall’Oms” : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo Smog. I valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35). Seguono Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. La situazione delle ...

Smog Torino : torna il blocco dei diesel Euro 4 : A Torino da domani torna il blocco della circolazione delle auto diesel fino all’Euro 4: ciò a causa del ritorno dei valori di PM10 sopra la soglia d’attenzione. Da domani, e fino al rientro delle condizioni di inquinamento dell’aria sotto i livelli indicati dall’Unione Europea, è in vigore il blocco dei veicoli privati diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e benzina, gpl e metano Euro 0, dalle 8 alle 19 per i mezzi adibiti al ...

Scende lo Smog a Torino : lunedì via libera ai diesel Euro 3 e 4 : Domani, lunedì 22 gennaio, le auto diesel con classe emissiva superiore a Euro2 potranno tornare a circolare liberamente in città. Grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d'attenzione, il ...

Smog Torino : da domani torna il blocco per i diesel fino a euro4 : blocco alla circolazione a Torino per i veicoli diesel euro 4: da domani le autovetture private ad alimentazione diesel con classe emissiva inferiore e uguale ad euro 4 non potranno circolare in città, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19 mentre per i mezzi commerciali il blocco è confermato dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 15 e dalle 17 alle 19 il sabato e nei giorni festivi. Il ...

Smog - qualità dell’aria a Torino : domani nessun blocco “arancione” : domani a Torino il blocco delle auto più inquinanti riguarderà soltanto i diesel fino ad euro2 e le auto di classe emissiva euro0 alimentate a benzina, gpl e metano. Il blocco è in vigore dalle 8 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto persone; dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto merci (questo tipo di veicoli, se alimentati a gpl/metano, possono circolare). Scade oggi l’ordinanza pubblicata domenica che ...