Slittino | Coppa del Mondo | Sandra Robatscher è terza Storico podio azzurro a Sigulda

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : STORICA SANDRA ROBATSCHER! Podio pazzesco per l’azzurra in Lettonia! : SANDRA Robatscher regala un grandissimo Podio all’Italia nell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Slittino femminile. L’atleta altoatesina, infatti, grazie ad una eccellente rimonta nella seconda manche, si piazza al terzo posto nella gara vinta dalla russa Tatyana Ivanova davanti alla dominatrice della stagione, la tedesca Natalie Geisenberger. Ivanova, dunque, centra la prima vittoria della sua annata chiudendo con il ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Eggert-Benecken vincono anche in Lettonia e centrano la Sfera di Cristallo : Una stagione letteralmente dominata dai tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken che vincono la nona gara stagionale e si aggiudicano matematicamente la Coppa del Mondo di Slittino doppio 2018. Dopo un’annata strepitosa, l’ufficialità è arrivata a Sigulda con un’ennesima vittoria senza appello per gli avversari. I campioni del Mondo hanno chiuso con 1:23.364 facendo segnare il miglior tempo nella prima discesa (41.660) ed il ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : a Lillehammer è tornato Dominik Fischnaller. Una vittoria verso PyeongChang : Due sesti ed un settimo posto come migliori piazzamenti di stagione. Sembrava essere il lontano parente del Dominik Fischnaller visto nelle passate annate, probabilmente anche a causa della sfortuna (tutti ricorderanno la seconda run di Igls, dove l’azzurro era in testa ed è stato costretto a perdere ben cinque posizioni a causa di una pista molto rovinata). A Lillehammer, nella penultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino, è arrivato ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo 2018 : Italia dominante anche a St. Sebastian. Vincono Lanthaler e Pigneter/Clara : Cambia il luogo, non cambiano i risultati: a St. Sebastian, in Austria, è sempre dominio azzurro nella Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Due vittorie e quattro podi nelle tre gare a disposizione. Prosegue lo spettacolare duello tutto azzurro nel singolo femminile: questo capitolo va ad Evelin Lanthaler che batte l’eterna compagna-rivale Greta Pinggera e l’austriaca Michelle Diepold. 30 i punti che dividono le due azzurre ...

Slittino - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : altro podio per Dominik Fischnaller - è terzo nella sprint dopo la vittoria in mattinata : Penultima occasione stagionale per quanto riguarda le sprint per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: si è chiusa dunque anche la tappa di Lillehammer, che ha regalato grandi gioie ai colori italiani. Il protagonista è ovviamente Dominik Fischnaller: dopo il trionfo nella prova classica, un paio d’ore fa, arriva per il nativo di Bressanone un altro podio. nella sprint maschile l’azzurro chiude al terzo posto, al ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 – Dominik Fischnaller in testa a Lillehammer! Prima manche da sballo dell’azzurro - si lotta per la vittoria : Dominik Fischnaller fa saltare il banco nella Prima manche della tappa di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Slittino. L’azzurro si rende protagonista di una prestazione eccezionale e si pone in testa alla classifica: un risultato di lusso per il 24enne che andrà a caccia della vittoria nella seconda manche in programma tra poco. A tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’altoatesino ha ...

Slittino - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : nel doppio vincono Eggert/Benecken da pronostico. Ottimi settimi Nagler/Malleier : Otto vittorie e due secondi posti in dieci gare stagionali. La Coppa del Mondo di Slittino doppio è un assoluto dominio di Toni Eggert e Sascha Benecken che continuano a timbrare successi su successi. A Lillehammer, sul catino norvegese, i teutonici si impongono ancora: 248 punti sui primi inseguitori in classifica, domani, nella sprint, potrà già arrivare l’ufficialità della conquista della sfera di cristallo. Per il doppio teutonico è ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Summer Britcher sorprende Geisenberger. Robatscher dodicesima : Se la pratica non è chiusa, ormai le manca davvero poco. Natalie Geisenberger si avvicina sempre di più alla sesta Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale consecutiva. La teutonica però è stata sorpresa nella penultima tappa del massimo circuito internazionale: sul catino norvegese di Lillehammer, infatti, ad imporsi in rimonta è la statunitense Summer Britcher. Eccezionale la seconda run dell’americana sul ghiaccio scandinavo: ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Lillehammer - Dominik Fischnaller vuol battere un colpo in vista dei Giochi : In chiave classifiche di Coppa del Mondo saranno molto accesi i duelli, visti i 200 punti in palio tra gara classica e sprint. Tra gli uomini la partita sembra essere ancora aperta con Kindl e ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Lillehammer - Dominik Fischnaller vuol battere un colpo in vista dei Giochi : Siamo giunti al penultimo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: ci si sposta a Lillehammer, in Norvegia, prima del gran finale in Lettonia a Sigulda, che ospiterà anche i Campionati Europei. A circa tre anni di distanza si torna sul catino scandinavo: uno dei più tecnici di tutto il circuito, favorevole dunque ai colori azzurri. Il programma prevede sabato il doppio e il singolo femminile, domenica il ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : la Germania cala il poker nel fine settimana di Oberhof : La nona tappa della Coppa del Mondo di Slittino faceva tappa ad Oberhof, in Germania, ed i padroni di casa hanno deciso di non lasciare che le briciole ai rivali. Quattro gare, ed altrettante vittorie per gli atleti tedeschi che, oltre a dominare il fine settimana, si avvicinano ad ampi passi alla conquista delle rispettive coppe di specialità. Ma andiamo con ordine, per analizzare quanto accaduto sul budello della Turingia. Slittino ...

Slittino - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : la Germania domina il team relay davanti a Lettonia e Austria - sesta l’Italia : Il fine settimana di gare di Oberhof, in Germania, valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2018 si è concluso con il team relay. Ogni nazione proponeva un atleta per il singolo donne, uno per il singolo uomini e una coppia. La vittoria finale è andata, come era facile preventivare, alla Germania con il tempo complessivo di 2:20.952 (Dajana Eitberger 45.448, Felix Loch 1:33.146 prima della chiusura con il duo Eggert/Benecken) staccando la ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo 2018 : a Passeiertal è grande Italia : vincono Alex Gruber e Evelin Lanthaler : La tappa Italiana di Passeiertal della Coppa del Mondo di Slittino naturale si tinge di azzurro con i successi di Alex Gruber tra gli uomini, davanti all’austriaco Thomas Kammerlander e al connazionale Patrick Pigneter, mentre tra le donne Evelin Lanthaler si aggiudica la gara con Greta Pinggera terza. Nella gara maschile Alex Gruber precede l’austriaco Thomas Kammerlander e il connazionale Patrick Pigneter, accorciando in classifica ...

Slittino - Coppa del mondo Oberhof 2018 : Felix Loch profeta in patria. Decimo Dominik Fischnaller : Oberhof continua ad essere una formalità per la Germania nella Coppa del mondo di Slittino. I tedeschi restano imbattuti sul catino di casa anche dopo il singolo maschile: c’è la stella della squadra, Felix Loch, che va a prendersi il successo davanti al pubblico festante. Il fenomeno nativo di Sonneberg questa volta non ha rivali: su una delle piste più amate porta a casa la 32ma vittoria in carriera, la nona sul ghiaccio della Turingia. ...