Sky trasmesso in streaming? Ecco la novità

(Di sabato 27 gennaio 2018) La conosciuta pay-tv satellitare Sky ha in programma per i suoi consumatori una novita' del tutto sorprendente. La piattaforma è una delle più famose nella sua categoria. Nei mesi che arriveranno, la compagnia così come le sue rivali Amazon Video e Netflix, ha ben pensato di ideare un'offerta utilizzabile solamente tramite la linea internet e senza l'utilizzo di antenna. La proposta della compagnia non ha nulla a che fare con gli attuali servizi Sky Now e Sky Go. La decisione della compagnia La decisione di Sky non è imposta a tutti i consumatori VIDEO, ma i clienti potranno tranquillamente decidere se usufruire della parabola o del #servizio tramite la propria connessione internet. Non sono ancora ben chiari tutti i dettagli della situazione, ma a quanto pare Sky non vuole chiudere definitivamente l'opzione Now Tv. Sembrerebbe infatti che quest'ultima opzione restera' un ...