Sicilia | Musumeci | bilancio primi 100 giorni? Ce ne vorranno migliaia

Sicilia : Musumeci - cambierò quasi tutti i dirigenti regionali : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "quasi tutti" i dirigenti regionali Siciliani "nei prossimi giorni" verranno cambiati. Ad annunciarlo all'Adnkronos è il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. "Nei prossimi giorni opereremo la rotazione dei dirigenti, non è una penalizzazione ma soltanto

Ue : condanna Sicilia su formazione - M5S 'Musumeci avvii indagine interna' (2) : (AdnKronos) - L'europarlamentare Ignazio Corrao sta presentando un'interrogazione alla Commissione europea per capire quali saranno le conseguenze e anche lo stato di eventuali irregolarità della programmazione 2007- 2013. "Con questa sentenza - aggiungono la capogruppo a Sala d’Ercole Zafarana e il

Sicilia : Musumeci - Castel Utveggio simbolo stagione rinascita : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - “Il Castello Utveggio, che torna a essere illuminato, può essere il simbolo dell’inizio di una stagione di rinascita. Desidero ringraziare l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, che ha voluto sostenere l’impegno per il recupero dell’immobile e l’ingegnere Tuccio D’Ur

Sicilia - rifiuti. De Luca all'Ars : 'Musumeci abbandoni annunci e chiarisca come vuole modificare la normativa' : Oggi occorre porre fine alla gestione improvvisata di questi ultimi anni, rispetto ad una situazione ereditata dal Governo Crocetta, abbandonando quella che fino ad ora è apparsa più una politica ...

Sicilia : Musumeci - mi dispiacerebbe perdere Sgarbi in Giunta : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - "Mi dispiacerebbe molto perdere l'assessore Sgarbi in Giunta, perché non potete immaginare quanto stia lavorando in questi giorni". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, conversando a Palazzo dei Normanni con i giornalisti a margine della s

Sicilia : Musumeci - pronta rotazione dei dirigenti generali : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - pronta la rotazione dei dirigenti generali della Regione Siciliana. A confermarlo è il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che parlando con i giornalisti all'Ars spiega: "Oggi in Giunta abbiamo proprio affrontato i criteri della rotazione dei dirigenti

Sicilia : Musumeci - crisi idrica? Non abbiamo ricette per la pioggia... : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - "Stiamo tentando di capire se rientriamo nei poteri speciali anche per la crisi idrica, per potere attivare il collegamento con un acquedotto che è ai confini della provincia di Palermo, con una copiosa quantità di acqua che andrebbe immessa nella rete che serve Palerm

Sicilia - Musumeci : da catanesi tangibile gratitudine per Ciampi : Catania, 16 gen. (askanews) Carlo Azeglio Ciampi 'è stato un capo di Stato amato e apprezzato dagli italiani e i catanesi hanno per lui ancora una tangibile gratitudine'. Lo ha detto il presidente ...

Sicilia : docufilm su Mori - Salvatore Borsellino 'inopportuno - Musumeci dica la sua' : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "Un'iniziativa deplorevole e inopportuna". Così Salvatore Borsellino, fratello del giudice antimafia Paolo ucciso con i cinque agenti di scorta nella strage di via D'Amelio il 19 luglio del 1992, definisce la proiezione, in programma domani alle 11 nella sala Mattarell

Rifiuti in Sicilia - Musumeci ai sindaci : 'Siamo in trincea' : "Siamo tutti in trincea - ha detto Musumeci - e per questo motivo dobbiamo lavorare in sintonia, altrimenti sarebbe la sconfitta della politica. Non voglio assolutamente scaricare la responsabilità ...

Sicilia : M5S - docufilm su Mori discredita Ars - Musumeci prenda distanze : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - "Ci eravamo lamentati per l’immobilismo del governo, dobbiamo ricrederci. Forse è meglio, molto meglio quando l’esecutivo dorme. Quando entra in azione sa solo fare danni e coprirsi di ridicolo. Qui è andato oltre: ha gettato discredito sulle istituzioni". Così il M5S

Sicilia : M5S - Musumeci si occupi di vertenza ex lavoratori sportelli multifunzionali : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - I deputati regionali del M5S Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola, Roberta Schillaci e Giampiero Trizzino, componenti della commissione Lavoro dell’Ars chiedono al governo Musumeci di "mettere al centro dell’agenda politica la vertenza degli ex lavoratori degli sportelli

Sicilia : sicurezza e immigrazione - Musumeci incontra i prefetti : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riceverà oggi pomeriggio a Palazzo d'Orleans, i nove prefetti dell’Isola. L'incontro con i responsabili degli Uffici territoriali del Governo in Sicilia servirà "a fare il punto sulla situazione nelle varie provinc

Regione Siciliana : Musumeci incontra i prefetti dell'Isola : Palermo, 14 gen. (askanews) Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riceverà domani pomeriggio a Palazzo d'Orleans, i nove prefetti dell'Isola. L'incontro con i responsabili degli ...