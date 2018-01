Sfide | eliminazioni e nuovi ingressi | ecco cosa succederà lunedì 29 gennaio!

: Quest’edizione non mi convince affatto, tra i prof, le eliminazioni e le sfide (ingiuste a parer mio) non mi sta piacendo molto?? #amici17 - kidrauhlsmjle : Quest’edizione non mi convince affatto, tra i prof, le eliminazioni e le sfide (ingiuste a parer mio) non mi sta piacendo molto?? #amici17 -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di sabato 27 gennaio 2018) Tutti in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per29 gennaio:? Di sicuro assisteremo a una nuova puntata della soap su Luca Vismara e Rudy Zerbi, detto "professor Rodolfo": abbiamo lasciato la classe in attesa del verdetto della sfida tra Luca e Einar, che nella puntata di oggi era un po' sottotono ma non pensiamo rischi di uscire. Di sicuro Rudy dirà la sua sulla sfida e commenterà l'esibizione di Luca, quindi prepariamoci, visti i trascorsi. Chi vincerà la sfida a squadre, Ferro o Fuoco? E ricordiamo che nella squadra perdente un allievo, tra coloro che si sono esibiti, finirà in sfida diretta, rischiando di uscire.Esattamente come è successo a Carmen, che probabilmente è stata mandata in sfida un po' per tenerla con i piedi per terra e non per dubbi sul suo talento. Ma intanto nella puntata che si è appena conclusa ne abbiamo viste di ogni: innanzitutto, abbiamo ...