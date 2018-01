Sesso e disabilità | Sensuability abbatte il taboo con ironia

: RT @UILDMnazionale: #Sesso e #disabilità: al via la campagna “Sensuability”. Il #mockumentary voluto da Armanda Salvucci e realizzato con l… - Filippopompei : RT @UILDMnazionale: #Sesso e #disabilità: al via la campagna “Sensuability”. Il #mockumentary voluto da Armanda Salvucci e realizzato con l… - SenzaBarriereVR : RT @UILDMnazionale: #Sesso e #disabilità: al via la campagna “Sensuability”. Il #mockumentary voluto da Armanda Salvucci e realizzato con l… - UILDMnazionale : #Sesso e #disabilità: al via la campagna “Sensuability”. Il #mockumentary voluto da Armanda Salvucci e realizzato c… - alebh3 : SESSO E DISABILITÀ: AL VIA LA CAMPAGNA "SENSUABILITY". Venerdì 26 gennaio la prima ... #crowdfunding #bhive -

(Di sabato 27 gennaio 2018) Una persona con disabilita’ su 3 non ha mai avuto una relazione di coppia nella sua vita. Tra le donne disabili, una su 10 non ha mai fatto una visita ginecologica. Bastono pochi dati, relativi a una delle regioni piu’ avanzate d’Italia, per capire quanto il binomio sessualita’ e disabilita’ sia ancora un. Per sfatare coni pregiudizi e ragionare sul confine ingannevole che separa realta’ e finzione, e’ nato “”, un progetto multimediale costituito da una mostra fotografica, una gallery di fumetti e il primo ‘mocumentario’ su questo tema, ovvero un documentario ‘falso’, in cui eventi di fantasia sono presentati come reali. Secondo un’indagine condotta nel 2016 sul territorio di Reggio Emilia su 740 persone, di cui 223 con disabilita’, il 22% dei disabili intervistati ha ...