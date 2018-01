Serie C : SoS Vicenza - operazione 'Cuore Biancorosso' - 50 euro per non fallire : In fretta, occorre fare in fretta per salvare il Vicenza Calcio da un destino che sembra, ormai, segnato. Nelle ultime ore, il curatore fallimentare Nerio De Bortoli, ha reso noto quali procedure verranno applicate, secondo la normativa vigente. In una riunione avuta col sindaco di Vicenza Achille Variati, presso Palazzo Trissino, il curatore ha fatto il punto sulla situazione del club biancorosso e, alla presenza dei giornalisti, ha detto ...

Serie A - divieto di sosta. Il Milan guida le ripartenze - rischio trappole per le big : Domani torna il campionato dopo la pausa per le vacanze. Rossoneri top alla ripresa, tra i tecnici guidano Allegri e Sarri Ci sarà una quinta e ultima sosta a marzo, per la Serie A. Ma la quarta che ...

Campionato di Formula E : sostenibilità e velocità per la prima Serie mondiale di corse su strada di monoposto interamente elettriche : Il Campionato di Formula E è la prima serie mondiale di corse su strada di monoposto interamente elettriche, giunta alla sua quarta edizione che ha preso il via il 2 dicembre ad Hong Kong. Il presidente della FIA Jean Todt ha sviluppato l’idea come mezzo per dimostrare il potenziale della mobilità sostenibile; ispirato da questa visione, il fondatore e CEO della Formula E, Alejandro Agag, ha creato in Campionato vero e proprio, che ha ...

Sacrificio d’amore : ecco perché questa Serie televisiva sarà sospesa Video : eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva in costume “Sacrificio d’amore [Video]”, che vede protagonisti Francesco Arca, Giorgio Lupano, e Francesca Valtorta. Per chi non lo sapesse, mercoledì 10 gennaio 2018 su Canale 5 andra' in onda la sesta e ultima puntata della prima stagione, perché gli episodi rimanenti sono stati rinviati al periodo estivo. In questo articolo vi riveleremo quali sono i motivi che hanno ...

Calcio - quando ricomincia la Serie A? Inizia la sosta invernale. Tutte le date ed il programma : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sku Go e Premium Player. DOMENICA 21 GENNAIO: 12.30 Atalanta-Napoli 15.00 Verona-Crotone 15.00 ...

Calcio - quando ricomincia la Serie A? Inizia la sosta invernale. Tutte le date ed il programma : La Serie A 2018 di Calcio si prende una piccola pausa invernale dopo aver giocato durante Tutte le festività natalizie. Il campionato tornerà a essere protagonista soltanto domenica 21 gennaio, quindi tra due settimane: non si gioca nel weekend del 13-14 gennaio, ci sarà tempo e modo per rifiatare un attimo e tornare più carichi in vista della seconda parte di stagione. Vacanze per i calciatori e gli allenatori proprio nel clou del ...

Serie B - per l'Unicusano Ternana sosta a casa del Maestro : Serie B, la squadra dell'Università Niccolò Cusano si prepara alla ripresa. Si torna a lavorare, ma non sarà un ritiro qualsiasi per l'Unicusano Ternana . La società ha scelto infatti un luogo ...

VIDEO/ Napoli Verona (2-0) : highlights e gol. Sarri : la sosta è una bestemmia (Serie A 20giornata) : VIDEO Napoli Verona (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita. Koulibaly e Callejon confermano i partenopei al primo posto.

Serie A - cori a Matuidi : curva del Verona sospesa un turno con la condizionale : Una giornata di squalifica - sospesa con condizionale per un anno - alla curva Sud del Verona: lo ha deciso il giudice sportivo a seguito dei 'di cori espressione di discriminazione razziale, durati ...

Serie C : girone C - raffronto classifiche 2016/17 e 2017/18 - prima della sosta Video : Con il #campionato di Serie C che va in letargo fino al 21 gennaio, si fanno i primi bilanci nei tre gironi del torneo di Lega Pro. Oggi, 1 gennaio 2018, ci occuperemo del girone meridionale che alla ripresa del campionato proporra' un Lecce-Catania che è tutto un programma. Nel raffronto analizzato con lo scorso torneo, c'è un dato che balza subito agli occhi e riguarda il Lecce di Liverani. Nella stagione 2016/17, i giallorossi avevano ...