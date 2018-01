Serie A | SPAL-Inter | i convocati di Luciano Spalletti 27-01-2018

Serie A - Inter; Spalletti : ”Sono fiducioso. Vedo applicazione e maturazione nel percorso che stiamo facendo” : L’allenatore dell’Inter ha presentato in conferenza stampa la sfida tra i Nerazzurri e la SPAL, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Serve solo una vittoria, non ci sono alternative per l’Inter nel match con la SPAL. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione al prossima Champions League, un eventuale passo falso infatti permetterebbe alla Roma di raggiungerli. La ...

Probabili formazioni/ Spal Inter : diretta tv - orario - le notizie live. L'attacco (Serie A 22^ giornata)

Probabili formazioni Spal-Inter - 22° giornata Serie A - 28/01/2018 : Le Probabili formazioni di Spal-Inter, 22° giornata di Serie A, ore 12.30. Spalletti cambia poco, nella trequarti c’è Brozovic L’Inter di Spalletti viene da due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite. Il match di Ferrara con la Spal potrebbe essere l’occasione buona per ripartire con una vittoria. Anche alla luce dell’ultima prestazione offerta in casa con la Roma. Un buon pareggio per l’Inter che ...

Biglietti SPAL-Inter (28 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventiduesima giornata di Serie A : Domenica 28 gennaio allo stadio Paolo Mazza” di Ferrara SPAL ed Inter daranno vita al “Lunch match” del 22° turno di Serie A. Dopo il pareggio casalingo contro la Roma, l’Inter è attesa da un impegno, sulla carta, più agevole, contro la terzultima in classifica. La formazione di Luciano Spalletti deve assolutamente ritrovare la vittoria, che manca ormai da più di un mese, per tenere il ritmo delle rivali e non perdere il ...

Serie A - torna Giacomelli : Spal-Inter. Irrati per Milan-Lazio : ROMA - L' Aia ha ufficializzato i nomi dei fischietti che dirigeranno le gare valide per la terza giornata di ritorno di Serie A. Spal-Inter è stata affidata Giacomelli della sezione di Trieste. ...

Benevento e Spal meritano di rimanere in Serie A : numeri clamorosi per le due neopromosse - meglio della Juventus! : Spal e Benevento sono in corsa per la salvezza nel campionato di Serie A, una prima parte difficile per le due squadre, soprattutto quella di De Zerbi. Il Benevento ha però tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, in particolar modo dopo il mercato la squadra è uscita rinforzata. Percorso più importante quello della squadra di Semplici che però fino alla fine del campionato deve scalare almeno un’altra posizione per ...

Video/ Udinese Spal (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Serie A - Inter-Roma : sentite Spalletti e Di Francesco : La partita tra Inter e Roma si è conclusa con un pareggio: alla rete di El Shaarawy del primo tempo ha risposto Vecino nel finale di gara. Risultato sostanzialmente giusto, con l'Inter che ha avuto sicuramente maggiori occasioni ma la Roma che ha avuto la possibilità di vincere essendo passata in vantaggio. Vediamo cosa hanno detto i due tecnici, Luciano Spalletti e Eusebio Di Francesco, nei commenti post partita. Le parole di Luciano ...

VIDEO/ Inter-Roma (1-1) : highlights e gol. Spalletti : non dobbiamo avere timore (Serie A 21^ giornata)

Serie A Spal - Semplici : "Con l'Udinese ho visto tanta personalità" : UDINE - Leonardo Semplici si è complimentato con la sua squadra per l'1-1 arrivato in casa dell'Udinese, squadra in grado di vincere 5 partite nelle ultime 6. "Siamo venuti qui a giocare contro una ...

Serie A - Semplici : "Brava Spal - hai dimostrato personalità" : UDINE - Leonardo Semplici si tiene stretto il pareggio di Udine. Un altro mattoncino per la casa che la Spal sta costruendo e che di nome fa salvezza. "Faccio i complimenti ai ragazzi perché siamo ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Inter Roma : quote - le ultime novità live. I dubbi di Spalletti (Serie A 21^ giornata)