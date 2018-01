Serie A La Juve passa 2-0 in casa del Chievo in nove e sale al comando per una notte

Calcio - Serie A 2017-2018 : Chievo-Juventus 0-2 - Khedira ed Higuain portano la Vecchia Signora in vetta : Allo stadio “Bentegodi” di Verona la Juventus ha superato 2-0 il Chievo nell’anticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e, in attesa di sapere quel che farà il Napoli contro il Bologna, può tornare a Torino, guardando tutti dall’alto nella classifica generale. Una partita in cui la Vecchia Signora ha fatto valere la sua grande concretezza. Il risultato massimo con il minimo sforzo, ...

Video Gol Chievo-Juventus 0-2 : Highlights e Tabellino 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Risultato Finale Chievo-Juventus 0-2: Cronaca e Video Gol Khedira, Higuain e Video Espulsione Cacciatore, 22^ Giornata Serie A 27 Gennaio 2018. Al Bentegodi la Juventus soffre parecchio ma alla fine riesce a sconfiggere il Chievo Verona per 0-2, con i clivensi che concludono la gara addirittura in 9 uomini complici due vere e proprie leggerezze di Bastien prima e Cacciatore poi. Nel nostro articolo potrai anche trovare il Video ...

Anticipo Serie A - Chievo-Juventus 0-2 : 22.38 Colpo della Juve che passa 2-0 a Verona col Chievo e si porta, almeno per una notte, in testa alla classifica. Inizio lento degli uomini di Allegri che tengono in mano il pallino del gioco,ma senza ritmo e il Chievo si difende con ordine. Fino alla sciocca espulsione di Bastien che,già ammonito,trattiene Asamoah.Nel 2° tempo i bianconeri aumentano i giri.Al 61' l'arbitro Maresca lascia il Chievo in 9 mostrando il rosso a Cacciatore.Juve ...

Probabili formazioni / Chievo Juventus : Radovanovic vs Pjanic. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Chievo Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Bentegodi, veneti e bianconeri si sfidano nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:19:00 GMT)

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus soffre ma supera il Tavagnacco - tris del Brescia nel derby del ‘Garda’ : L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nell’ultimo turno del girone d’andata. La Juventus ha centrato l’undicesima vittoria in altrettanti incontro superando, in trasferta, 2-1 alla Dacia Arena di Udine il Tavagnacco sul punteggio di 2-1. Una vittoria in rimonta quella delle ragazze di Rita Guarino che alla marcatura di ...

Netflix lancia «Prima Squadra : Juventus FC» - la docu-Serie sul club bianconero : Prima Squadra: Juventus FC Netflix annuncia l’arrivo in tutto il mondo, il prossimo 16 febbraio 2018, di Prima Squadra: Juventus FC, una docu-serie sul club di calcio più titolato d’Italia e una delle squadre più famose e con più tifosi al mondo. Previsti quattro episodi, ciascuno della durata di un’ora, per raccontare e ‘immortalare’ i calciatori e i protagonisti bianconeri durante la stagione in corso 2017/2018, ...

Dove vedere Chievo Verona-Juventus - diretta tv e live streaming Serie A oggi 27/01 : ChievoVerona-Juventus potrà essere vista anche in streaming grazie ai servizi, Sky Go e Premium Play , offerti sempre da Sky e Mediaset Premium. Notizie sul tema Calciomercato Napoli: la Juventus è ...

Probabili formazioni/ Chievo Juventus : quote - le ultime novità live. Protagonisti (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Chievo Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Bentegodi, veneti e bianconeri si sfidano nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:53:00 GMT)

Serie A : 22a giornata - Juve e Napoli imbattibili per bookie : Juventus e Napoli imbattibili: giudizio insindacabile degli scommettitori alla vigilia del 22° turno di Serie A. Praticamente nessuno ha puntato sui ko delle prime due in classifica, lo rivelano i ...

Chievo-Juventus - 22giornata Serie A 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : PROGRAMMA E orario Sabato 27 gennaio Stadio Bentegodi, ore 20.45: Chievo-Juventus , Diretta tv su Premium Sport, Sky Calcio 1 Sky Sport 1, mauro.deriso@oasport.it

Chievo-Juventus - 22^ giornata Serie A 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : Vincere per piazzare il sorpasso in classifica e mettere pressione al Napoli. La missione della Juventus è chiara in vista dell’anticipo della 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, in programma stasera, sabato 27 gennaio, al Bentegodi di Verona contro il Chievo. La compagine guidata da Maran ha collezionato appena 2 punti nelle ultime 7 partite e ha incassato una pesante scoppola domenica scorsa sul campo della Lazio, che si è ...

Probabili formazioni/ Chievo Juventus : quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Chievo Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Bentegodi, veneti e bianconeri si sfidano nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 06:19:00 GMT)

Serie C - Trapani-Juve Stabia 3-1 : Scarsella segna al debutto : TRAPANI - Il Trapani si conferma una big e doma la Juve Stabia nell'anticipo del girone C di Serie C : in archivio entra un 3-1 in rimonta. Bachini porta in vantaggio i campani in avvio, ma i padroni ...

La Dacia Arena apre alla Serie A femminile : Tavagnacco-Juventus al Friuli : Tavagnacco-Juventus Serie A femminille Dacia Arena. Sarà una cornice d’eccezione come quella della Dacia Arena di Udine ad ospitare la sfida tra Tavagnacco e Juventus di Serie A femminile in programma domani, sabato 27 gennaio, alle ore 15. Si tratta della gara clou dell’11esima giornata in cui a sfidarsi sono due tra le migliori formazioni […] L'articolo La Dacia Arena apre alla Serie A femminile: Tavagnacco-Juventus al Friuli ...