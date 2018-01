Sei Nazioni 2018 | quando gioca l’Italia? Il calendario e le date di tutte le partite

Rugby - Sei Nazioni; O'Shea sceglie i 31 azzurri : ''Raduno veramente positivo'' : ROMA - Sono 31 gli azzurri scelti da Conor O'Shea per i primi due impegni dell'ItalRugby nel Sei Nazioni . Il ct ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Inghilterra e Irlanda, ...

I convocati dell’Italia di rugby per le prime due partite del Sei Nazioni 2018 : L’allenatore della Nazionale italiana di rugby Conor O’Shea ha comunicato oggi la lista dei 31 convocati per le prime due partite del torneo Sei Nazioni, in programma il 4 febbraio a Roma contro l’Inghilterra e il 10 febbraio a Dublino contro The post I convocati dell’Italia di rugby per le prime due partite del Sei Nazioni 2018 appeared first on Il Post.

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i 31 convocati dell’Italia. Tornano a casa in cinque : Fatta la lista dell’Italia dei 31 convocati per le prime due giornate del Sei Nazioni di Rugby: il CT Conor O’Shea ha diramato l’elenco definitivo a conclusione del raduno di questi giorni che ha visto impegnati 36 atleti. Rispetto alla prima lista mancano, per infortunio, Leonardo Sarto e Marco Fuser, mentre sono stati lasciati fuori per scelta tecnica Jake Polledri e Tito Tebaldi. Promosso da “invitato” a ...

Torna il rugby su DMAX - ‘Sei Nazioni’ al via il 3 febbraio : Discovery Italia e 6 Nations rugby hanno siglato l’accordo per il rinnovo dei diritti televisivi, dunque anche quest’anno il Sei Nazioni è in palinsesto su DMAX. Si parte sabato 3 febbraio 2018 con Galles-Scozia, mentre il primo appuntamento dell’Italia è contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico, domenica 4 febbraio in diretta a partire dalle 15:15. DMAX e, in generale, il gruppo Discovery confermano così la loro ...

Rugby in carrozzina : nuovo evento per il Sei Nazioni : Roma – Un giorno prima della partita Italia-Inghilterra di Rugby, in programma domenica 4 febbraio, il PalaLuiss di Roma (Via Martino Longhi 2) farà da cornice... L'articolo Rugby in carrozzina: nuovo evento per il Sei Nazioni su Roma Daily News.

Sei Nazioni 2018 - il calendario completo. Programma - date e orari di tutte le partite. Come vederle in tv : Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito il calendario completo del Sei Nazioni con l'indicazione dell' ...

Sei Nazioni 2018 - il calendario completo. Programma - date e orari di tutte le partite. Come vederle in tv : Partirà sabato 3 febbraio e si concluderà sabato 17 marzo il Sei Nazioni di rugby. In questa stagione l’Italia avrà due gare interne e tre in trasferta: gli azzurri apriranno e chiuderanno il torneo allo stadio Olimpico di Roma, mentre le sfide fuori casa saranno inframmezzate da una settimana di riposo. L’Italia ospiterà l’Inghilterra nella prima giornata, poi andrà a far visita all’Irlanda. Dopo il riposo, trasferta in Francia, a seguire, dopo ...

Sei Nazioni di rugby - 10 anni di Terzo Tempo Village : Il Terzo Tempo Peroni Village compie 10 anni. L'appuntamento del pre e post partita per il mondo della palla ovale è il vero evento nell'evento della città di Roma. Premiato nel 2017 nell'ambito della ...

Rugby - Sei Nazioni - Castello non vede l'ora : "Sarà un'Italia sfrontata" : Se Conor O'Shea ha chiesto agli azzurri di tirare fuori un po' di "X factor" per affrontare il Sei Nazioni da protagonisti, gli stessi giocatori confermano che da parte dello staff tecnico la ...

Torna il Sei Nazioni di rugby e Discovery rinnova i diritti fino al 2021. Araimo : il nostro impegno sarà ancora più intenso. Tutte le ... : Su Dmax, in chiaro al canale 52 del digitale terrestre, sarà possibile seguire Tutte le 15 sfide, anche in live streaming sulla piattaforma ott gratuita Dplay. Per gli approfondimenti pre e post gara ...

Presentato il Sei Nazioni : il 4 febbraio Italia-Inghilterra all'Olimpico. Malagò : evento speciale : ... vincintrice delle ultime due edizioni e seconda forza del ranking internazionale dietro i Campioni del Mondo della Nuova Zelanda. A Roma, gli Azzurri torneranno il 17 marzo, per la quinta ed ultima ...

Sei Nazioni 2018 - come vederlo in tv? Tutto gratis e in chiaro su DMAX. Un'offerta completa : Tutte le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV, oltre che in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Previsti anche i consueti appuntamenti pre e post partita nel " ...

Rugby - torna il Sei Nazioni. Che Italia sarà? E' la 117edizione del torneo. Il calendario : E' tutto pronto per la 117edizione del più antico torneo di Rugby al mondo che prenderà il via il prossimo 3 febbraio a Cardiff con l'attesissimo derby tra i gallesi e gli scozzesi. Appena 24 ore ...

Sei Nazioni femminile 2018 - come vederlo in tv? Tutte le partite su Eurosport2! : “Siamo entusiasti di collaborare con Discovery ed Eurosport per la trasmissione del NatWest 6 Nations e del Women’s Six Nations Championships. È un ottimo partner per portare al grande pubblico lo spettacolo del rugby e per far crescere il gioco in Italia” le dichiarazioni di John Feehan, Chief Executive of Six Nations Rugby Ltd. Tutto pronto per il Sei Nazioni femminile, che scatterà per l’Italia il 4 febbraio. Ci sarà, come ...