Scontro in Germania su salari e part-time | metalmeccanici in sciopero

Germania - Scontro treni : decine di feriti : 23.10 scontro fra treni vicino Duesseldorf, nell'Ovest della Germania . I feriti sarebbero una cinquantina. Da una prima ricostruzione del fatto, un treno passeggeri è andato a scontrarsi con un treno merci che era fermo sui binari. L'incidente è avvenuto a Meerbusch-Osterath. Da chiarire le cause della collisione. I soccorritori sono sul posto.

