Scimmie torturate con gas di scarico

Test senza scrupoli sulleper provare gli effetti dei gas didelle auto. Il caso sta sollevando polemiche in Germania dopo che la notizia è stata pubblicata dal New York Times. Diecisarebbero stateda tre industrie dell'auto tedesca negli Usa. Sotto accusa: Bmw, Daimler e Volkswagen. Gli animali, rinchiusi in una specie di vetrina, sono stati tranquillizzati con la proiezione di cartoni animati e sottoposti a gas diper 4 ore.La Volkswagen ha già chiesto scusa per il "metodo sbagliato".(Di sabato 27 gennaio 2018)