Sci | Worley vince gigante Lenzerheide

Sci alpino - Gigante Lenzhereide 2018 : il ritorno di Tessa Worley! Seconda Rebensburg - sboccia il talento di Meta Hrovat. Nona Brignone : Dal 7 gennaio 2017 al 27 gennaio 2018. Per la prima volta dopo oltre un anno, l’Italia scende dal podio nel Gigante femminile nelle gare disputate fra Coppa del Mondo e Mondiali. A vincere, nel Gigante di Lenzhereide, è la francese Tessa Worley, al primo successo stagionale dopo aver centrato due secondi posti. La due volte campionessa mondiale ha preceduto la tedesca Viktoria Rebensburg di 7 centesimi e la giovanissima slovena Meta ...

Sci alpino - gigante Lenzerheide 2018 : Tessa Worley domina la prima manche. Terza Federica Brignone : Tessa Worley è nettamente al comando del gigante di Lenzerheide. La francese è l’unica ad aver interpretato al meglio il difficile tracciato sulla pista svizzera, chiudendo con il tempo di 1’05″33. Worley ha fatto assolutamente la differenza nella parte alta, trovando ottimo ritmo e linee sul muro. Per la transalpina qualche sbavatura di troppo nel finale, che le ha fatto perdere sicuramente qualcosa, ma i distacchi dalle ...

Sci alpino - gigante femminile Kronplatz 2018 : non c’è Goggia - Brignone difende la vittoria di un anno fa. Occhio a Gut - Shiffrin e Worley : Chiusa la tre giorni di Cortina, con alti e bassi per le azzurre nelle tre gare di velocità disputate sull’Olympia delle Tofane, si torna subito a gareggiare in Italia: sul Plan de Corones, a San Vigilio di Marebbe, c’è il gigante femminile, gara che prenderà il via martedì con la prima manche alle 10 e la seconda alle 13. Si gareggia sull’Erta, pista che conduce dal Piz de Plaies direttamente a San Vigilio di Marebbe e che ha ...

Sci alpino - SOFIA GOGGIA TORNA GRANDE anche in gigante! E’ terza a Kranjska Gora dietro Shiffrin e Worley! : Vince sempre Mikaela Shiffrin. Trentanovesimo successo in carriera per la campionessa americana, che trionfa nel gigante di Kranjska Gora. Una vittoria ipotecata dopo una prima manche strabiliante, visto che nella seconda Shiffrin ha gestito il vantaggio accumulato. Alle sue spalle si classifica la francese Tessa Worley, che ha recuperato cinque decimi alla statunitense, ma alla fine ha chiuso a 31 centesimi dalla vetta. Italia sempre sul podio ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Lienz 2017 in DIRETTA : l'Italia cala il poker - ma Shiffrin - Worley e Rebensburg fanno paura. Che sfida! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per ...