Sci | gigante a Lenzerheide | Worley vince anche la seconda manche Brignone è nona

Sci alpino - Gigante Lenzhereide 2018 : il ritorno di Tessa Worley! Seconda Rebensburg - sboccia il talento di Meta Hrovat. Nona Brignone : Dal 7 gennaio 2017 al 27 gennaio 2018. Per la prima volta dopo oltre un anno, l’Italia scende dal podio nel Gigante femminile nelle gare disputate fra Coppa del Mondo e Mondiali. A vincere, nel Gigante di Lenzhereide, è la francese Tessa Worley, al primo successo stagionale dopo aver centrato due secondi posti. La due volte campionessa mondiale ha preceduto la tedesca Viktoria Rebensburg di 7 centesimi e la giovanissima slovena Meta ...

Sci - gigante a Lenzerheide : Worley vince la prima manche. Brignone è terza : La francese Tessa Worley è al comando con 1.05.33 dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del Mondo di Lenzerheide, con 52 centesimi di vantaggio sulla tedesca Rebensburg e 1 "25 su Federica Brignone, arrivata al terzo posto. E' stata lei la migliore delle azzurre, seguita da Marta Bassino che ...

Sci alpino - gigante Lenzerheide 2018 – Sofia Goggia : “Ultime due gare negative - pronta a rilanciarmi”. Brignone : “Posso fare di meglio” : Sofia Goggia è uscita durante la prima manche del gigante di Lenzerheide (terza uscita consecutiva in Coppa del Mondo) mentre Federica Brignone è ottima terza e andrà a caccia del podio sulle nevi svizzere. Queste le dichiarazioni rilasciate dalle azzurre alla Fisi: FEDERICA Brignone: “Mi ero messa in testa di fare le prime porte sugli sci per prendere poi velocità ma anche dopo continuavo a non trovare il ritmo giusto, soltanto nella ...

Sci alpino - gigante Lenzerheide 2018 : Tessa Worley domina la prima manche. Terza Federica Brignone : Tessa Worley è nettamente al comando del gigante di Lenzerheide. La francese è l’unica ad aver interpretato al meglio il difficile tracciato sulla pista svizzera, chiudendo con il tempo di 1’05″33. Worley ha fatto assolutamente la differenza nella parte alta, trovando ottimo ritmo e linee sul muro. Per la transalpina qualche sbavatura di troppo nel finale, che le ha fatto perdere sicuramente qualcosa, ma i distacchi dalle ...

