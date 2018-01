Sci | discesa a Garmisch | missile Feuz | un grande Paris è secondo

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Dominik Paris esalta l’Italia! Secondo posto da sballo verso le Olimpiadi. Vince Feuz - errore Innerhofer : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Lo svizzero, campione del mondo in carica, è alla terza vittoria stagionale dopo quella nella classicissima di Wengen e quella a Lake Louise, in Canada, all’esordio. In mezzo a queste tre vittorie, lo svizzero ha conquistato anche i due secondi posti di Kitzbuehel, dove è stato battuto a sorpresa da un Thomas Dressen sceso con il 19, e ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Innerhofer insegue il colpaccio - Marsaglia la qualificazione olimpica : I padroni di casa sperano in un altro capolavoro di Thomas Dressen, reduce dalla sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo sulla Streif a Kitzbuhel. La gara avrà inizio alle 11.45. Noi ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Innerhofer insegue il colpaccio - Marsaglia la qualificazione olimpica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Con le Olimpiadi ormai vicinissime, i velocisti affinano gli ultimi dettagli sulla pista Kandahar. Grande attesa per Christof Innerhofer che ha chiuso al primo posto entrambe le prove cronometrate ed è il grande favorito per la gara odierna. In casa Italia ottime indicazioni sono arrivate anche da Dominik Paris e da Matteo Marsaglia, quest’ultimo ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale della Discesa di Garmisch. La startlist e i pettorali di partenza della Discesa di Garmisch 1 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head 2 191740 CLAREY ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : A Garmisch riprende la Coppa del Mondi di sci alpino maschile. In terra tedesca, Christof Innerhofer cerca il riscatto e il primo podio stagionale sulla pista che lo ha visto laurearsi campione del mondo, anche se in superG, nel 2011. insieme a lui, l’Italia punta forte su Dominik Paris che dopo aver fatto il fenomeno sulla Stelvio a Bormio ha subito una leggera flessione nei risultati. Peter Fill, influenzato, partirà invece fra gli ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Garmisch. Un weekend per piedi veloci, che si aprirà con la Discesa in Programma domani. Il duello sarà tutto tra il norvegese Aksel Lund Svindal, che scenderà con il pettorale 1, e lo svizzero Beat Feuz, i due contendenti per la Coppa di specialità. Le ultime gare, però, ci hanno confermato che possono esserci tante sorprese. Come a Kitzbuehel, dove il tedesco Thomas Dressen ha ottenuto la ...

Sci - prove discesa : Inner concede il bis. A Garmisch sempre velocissimo : SCI ALPINO UOMINI Calendario, risultati e classifiche Christof Innerhofer mostra ancora una volta di trovarsi a suo agio sulla pista che gli regalò tre splendide medaglie ai Mondiali del 2011 e che lo ...

Sci alpino - prove discesa Garmisch 2018 – Christof Innerhofer : “Scio veloce - pista da grandi ricordi”. Peter Fill con la febbre” Spero di riprendermi” : L’Italia sta volando nelle prove della discesa libera di Garmisch che si disputerà domani. Sulle nevi tedesche, gli azzurri stanno incantando e partiranno da favoriti. Oggi Christof Innerhofer ha ottenuto ancora una volta il miglior tempo. Il nostro terzetto sogna un risultato importante e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fisi. Christof Innerhofer: “Anche oggi una bella prova, mi sono divertito, mi ha fatto piacere sciare ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Christof Innerhofer si conferma primo nella seconda prova. Dominik Paris è terzo : C’è ancora Christof Innerhofer davanti a tutti a Garmisch. L’azzurro ha chiuso al primo posto anche la seconda prova cronometrata di Discesa, con il tempo di 1’55″57, facendo addirittura mezzo secondo meglio del crono di ieri. Un bel viatico per affrontare al meglio il weekend su una pista che gli evoca dolci ricordi: qui ha conquistato tre medaglie (oro superG, argento supercombinata, bronzo Discesa) nell’edizione ...