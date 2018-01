Sci di fondo | Coppa del Mondo Seefeld 2018 | uno strepitoso Johannes Klaebo e Laurien van

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 in DIRETTA. La sprint a skating. Pellegrino in finale col brivido : è caccia al podio. Laurent out in semifinale : Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Seefeld, in Austria, dove oggi è in programma una sprint a tecnica libera, che non assegnerà le medaglie in Corea del Sud ma darà sicuramente indicazioni sullo stato di forma dei possibili protagonisti della gara olimpica a tecnica classica. Occhi puntati nella gara maschile all’ennesima sfida tra Chicco Pellegrino, pieno di rabbia dopo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 : Pellegrino - Laurent e Vuerich avanti nelle qualifiche! Klaebo e Falla dominano : Buone notizie per l’Italia dalle qualificazioni della prova sprint di Seefeld (che prenderà il via alle ore 13.45), valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018. Federico Pellegrino ha ribadito il suo straordinario momento di forma chiudendo alle spalle di uno stratosferico Johannes Hosflot Klaebo, mentre tra le donne ottime prove di Greta Laurent e Gaia Vuerich. Tra gli uomini dominio assoluto del leader della graduatoria ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 in DIRETTA. La sprint a skating. In qualificazione secondi Laurent e Pellegrino. Klaebo e Falla dominano. Nei quarti anche Zelger e Vuerich : Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Seefeld, in Austria, dove oggi è in programma una sprint a tecnica libera, che non assegnerà le medaglie in Corea del Sud ma darà sicuramente indicazioni sullo stato di forma dei possibili protagonisti della gara olimpica a tecnica classica. Occhi puntati nella gara maschile all’ennesima sfida tra Chicco Pellegrino, pieno di rabbia dopo ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Pista di Seefeld mi piace. Ultimo test per le Olimpiadi - curioso di vedermi all’opera” : Federico Pellegrino si avvicina a grandi passi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma prima di volare in Corea del Sud è atteso dall’ultima sprint di Coppa del mondo. A Seefeld (Austria) si correrà in tecnica libera, il Campione del Mondo sarà ovviamente il faro della spedizione italiana e dovrà riscattare la caduta della scorsa settimana in qualifica. Queste le parole che il valdostano ha rilasciato alla Fisi prima delle gare in ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 : atleti ancora impegnati per l’ultimo test prima delle Olimpiadi : Le Olimpiadi di PyeongChang si avvicinano ad ampi passi, ma è ancora tempo della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018. Gli atleti, infatti, saranno impegnati nell’ultimo appuntamento prima di volare in Corea del Sud, e faranno tappa in Tirolo, più precisamente a Seefeld. Sono in programma le prove sprint nella giornata di sabato, mentre domenica toccherà alle prove con partenza di massa a tecnica libera. I protagonisti decideranno fino ...

