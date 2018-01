Sci alpino | Gigante Lenzhereide 2018 | il ritorno di Tessa Worley! Seconda Rebensburg

LIVE Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 in DIRETTA : trionfa Worley davanti a Rebensburg e Hrovat. Brignone nona - Bassino fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le ...

LIVE Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 in DIRETTA : tra poco la seconda manche. Worley in testa - Brignone e Bassino in lotta! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Dominik Paris esalta l’Italia! Secondo posto da sballo verso le Olimpiadi. Vince Feuz - errore Innerhofer : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Lo svizzero, campione del mondo in carica, è alla terza vittoria stagionale dopo quella nella classicissima di Wengen e quella a Lake Louise, in Canada, all’esordio. In mezzo a queste tre vittorie, lo svizzero ha conquistato anche i due secondi posti di Kitzbuehel, dove è stato battuto a sorpresa da un Thomas Dressen sceso con il 19, e ...

Sci alpino - gigante Lenzerheide 2018 – Sofia Goggia : “Ultime due gare negative - pronta a rilanciarmi”. Brignone : “Posso fare di meglio” : Sofia Goggia è uscita durante la prima manche del gigante di Lenzerheide (terza uscita consecutiva in Coppa del Mondo) mentre Federica Brignone è ottima terza e andrà a caccia del podio sulle nevi svizzere. Queste le dichiarazioni rilasciate dalle azzurre alla Fisi: FEDERICA Brignone: “Mi ero messa in testa di fare le prime porte sugli sci per prendere poi velocità ma anche dopo continuavo a non trovare il ritmo giusto, soltanto nella ...

LIVE Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 in DIRETTA : Worley in testa dopo la prima manche - Brignone terza - Moelgg e Goggia fuori. Shiffrin indietro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le ...

Sci alpino - gigante Lenzerheide 2018 : Tessa Worley domina la prima manche. Terza Federica Brignone : Tessa Worley è nettamente al comando del gigante di Lenzerheide. La francese è l’unica ad aver interpretato al meglio il difficile tracciato sulla pista svizzera, chiudendo con il tempo di 1’05″33. Worley ha fatto assolutamente la differenza nella parte alta, trovando ottimo ritmo e linee sul muro. Per la transalpina qualche sbavatura di troppo nel finale, che le ha fatto perdere sicuramente qualcosa, ma i distacchi dalle ...

LIVE Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 in DIRETTA : Worley in testa - Brignone terza - Moelgg e Goggia fuori. Shiffrin indietro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Innerhofer insegue il colpaccio - Marsaglia la qualificazione olimpica : I padroni di casa sperano in un altro capolavoro di Thomas Dressen, reduce dalla sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo sulla Streif a Kitzbuhel. La gara avrà inizio alle 11.45. Noi ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Innerhofer insegue il colpaccio - Marsaglia la qualificazione olimpica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Con le Olimpiadi ormai vicinissime, i velocisti affinano gli ultimi dettagli sulla pista Kandahar. Grande attesa per Christof Innerhofer che ha chiuso al primo posto entrambe le prove cronometrate ed è il grande favorito per la gara odierna. In casa Italia ottime indicazioni sono arrivate anche da Dominik Paris e da Matteo Marsaglia, quest’ultimo ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale della Discesa di Garmisch. La startlist e i pettorali di partenza della Discesa di Garmisch 1 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head 2 191740 CLAREY ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 27 gennaio : Sci alpino e snowboard - Italia ambiziosa. Pittin cerca la forma olimpica : Seguiremo tutta la giornata: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE degli Sport ...

Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Oggi, a Lenzhereide, in Svizzera, è il turno del Gigante femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018. Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia compongono il quartetto dei sogni azzurro che proverà a centrare l’ennesimo podio consecutivo in Gigante femminile, dove l’Italia sale sul podio ininterrottamente, Mondiali compresi, dal 7 gennaio 2017. I nomi delle avversarie più temibili sono ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : A Garmisch riprende la Coppa del Mondi di sci alpino maschile. In terra tedesca, Christof Innerhofer cerca il riscatto e il primo podio stagionale sulla pista che lo ha visto laurearsi campione del mondo, anche se in superG, nel 2011. insieme a lui, l’Italia punta forte su Dominik Paris che dopo aver fatto il fenomeno sulla Stelvio a Bormio ha subito una leggera flessione nei risultati. Peter Fill, influenzato, partirà invece fra gli ...

LIVE Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 in DIRETTA : ultima sfida tra le porte larghe prima delle Olimpiadi! Brignone e Bassino ci riprovano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le ...