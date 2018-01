Sci alpino | Discesa Garmisch 2018 – Dominik Paris | “Podio di fiducia verso le Olimpiadi

Classifica generale Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Garmisch. Primo Hirscher - Feuz si prende il pettorale rosso in discesa : Beat Feuz ha vinto la discesa libera di Garmisch e si è preso il pettorale rosso nella Classifica di specialità. Lo svizzero ha scalzato il norvegese Aksel Lund Svindal, che mantiene il terzo posto nella generale. Hirscher è sempre al comando seguito da Kristoffersen. Dominik Paris, con il secondo posto di oggi, si prende il terzo posto nella Classifica di discesa e l’ottavo nella generale. La Classifica generale della Coppa del Mondo ...

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo Lenzhereide. Rebensburg rafforza il secondo posto : Tessa Worley ha vinto il gigante di Lenzhereide. La francese è al primo successo stagionale e ha preceduto Viktoria Rebensburg, che rafforza così il primato nella Classifica di specialità e il secondo posto in Coppa del Mondo. Balzo in avanti per Worley, che entra in top ten nella generale. Federica Brignone resta al quarto posto nella Classifica di gigante. La Classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 1 SHIFFRIN ...

Sci alpino - Gigante Lenzhereide 2018 : il ritorno di Tessa Worley! Seconda Rebensburg - sboccia il talento di Meta Hrovat. Nona Brignone : Dal 7 gennaio 2017 al 27 gennaio 2018. Per la prima volta dopo oltre un anno, l’Italia scende dal podio nel Gigante femminile nelle gare disputate fra Coppa del Mondo e Mondiali. A vincere, nel Gigante di Lenzhereide, è la francese Tessa Worley, al primo successo stagionale dopo aver centrato due secondi posti. La due volte campionessa mondiale ha preceduto la tedesca Viktoria Rebensburg di 7 centesimi e la giovanissima slovena Meta ...

LIVE Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 in DIRETTA : trionfa Worley davanti a Rebensburg e Hrovat. Brignone nona - Bassino fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Dominik Paris esalta l’Italia! Secondo posto da sballo verso le Olimpiadi. Vince Feuz - errore Innerhofer : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Lo svizzero, campione del mondo in carica, è alla terza vittoria stagionale dopo quella nella classicissima di Wengen e quella a Lake Louise, in Canada, all’esordio. In mezzo a queste tre vittorie, lo svizzero ha conquistato anche i due secondi posti di Kitzbuehel, dove è stato battuto a sorpresa da un Thomas Dressen sceso con il 19, e ...

Sci alpino - gigante Lenzerheide 2018 – Sofia Goggia : “Ultime due gare negative - pronta a rilanciarmi”. Brignone : “Posso fare di meglio” : Sofia Goggia è uscita durante la prima manche del gigante di Lenzerheide (terza uscita consecutiva in Coppa del Mondo) mentre Federica Brignone è ottima terza e andrà a caccia del podio sulle nevi svizzere. Queste le dichiarazioni rilasciate dalle azzurre alla Fisi: FEDERICA Brignone: “Mi ero messa in testa di fare le prime porte sugli sci per prendere poi velocità ma anche dopo continuavo a non trovare il ritmo giusto, soltanto nella ...

Sci alpino - gigante Lenzerheide 2018 : Tessa Worley domina la prima manche. Terza Federica Brignone : Tessa Worley è nettamente al comando del gigante di Lenzerheide. La francese è l’unica ad aver interpretato al meglio il difficile tracciato sulla pista svizzera, chiudendo con il tempo di 1’05″33. Worley ha fatto assolutamente la differenza nella parte alta, trovando ottimo ritmo e linee sul muro. Per la transalpina qualche sbavatura di troppo nel finale, che le ha fatto perdere sicuramente qualcosa, ma i distacchi dalle ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Innerhofer insegue il colpaccio - Marsaglia la qualificazione olimpica : I padroni di casa sperano in un altro capolavoro di Thomas Dressen, reduce dalla sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo sulla Streif a Kitzbuhel. La gara avrà inizio alle 11.45. Noi ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Innerhofer insegue il colpaccio - Marsaglia la qualificazione olimpica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Con le Olimpiadi ormai vicinissime, i velocisti affinano gli ultimi dettagli sulla pista Kandahar. Grande attesa per Christof Innerhofer che ha chiuso al primo posto entrambe le prove cronometrate ed è il grande favorito per la gara odierna. In casa Italia ottime indicazioni sono arrivate anche da Dominik Paris e da Matteo Marsaglia, quest’ultimo ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale della Discesa di Garmisch. La startlist e i pettorali di partenza della Discesa di Garmisch 1 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head 2 191740 CLAREY ...

