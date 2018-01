Sci | a Feuz discesa Garmisch | Paris 2 o

Sci - Cdm Feuz vince a Garmisch - Paris è secondo : GIGANTE LENZERHEIDE, BRIGNONE CERCA PODIO - Federica Brignone è terza dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Lenzerheide. L'azzurra è scesa in 1'06''58, al comando c'è la ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Dominik Paris esalta l’Italia! Secondo posto da sballo verso le Olimpiadi. Vince Feuz - errore Innerhofer : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Lo svizzero, campione del mondo in carica, è alla terza vittoria stagionale dopo quella nella classicissima di Wengen e quella a Lake Louise, in Canada, all’esordio. In mezzo a queste tre vittorie, lo svizzero ha conquistato anche i due secondi posti di Kitzbuehel, dove è stato battuto a sorpresa da un Thomas Dressen sceso con il 19, e ...

Sci - discesa libera : Dressen vince a sorpresa a Kitzbuehel. Poi Feuz e Reichelt : ... 24 anni e al primo successo in carriera, ha vinto a sorpresa - con il tempo di 1'56"15 - la discesa sulla leggendaria Streif a Kitzbuehel, la pista più famosa e difficile del mondo. Al secondo posto ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : Thomas Dressen sbanca la Streif! Beat Feuz beffato. Peter Fill nono : La Discesa sulla Streif di Kitzbuehel non poteva essere una gara banale. Proprio quando sembrava decisa e la vittoria già assegnata ecco che è spuntato Thomas Dressen. Il tedesco ha sparigliato la concorrenza, beffando lo svizzero Beat Feuz che stava accarezzando la doppietta dopo la vittoria di sette giorni fa a Wengen, e vinto con il tempo di 1’56″15. Una sorpresa: il 24enne ha trovato il primo podio in carriera solo ...

