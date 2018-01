Sassuolo Atalanta Streaming video e diretta tv | orario | probabili formazioni | numeri

Dove vedere Sassuolo-Atalanta - diretta tv e streaming 27 Gennaio 2018 : Una due giornate di calcio in compagnia della Serie A TIM. Una sfida importante è quella del Mapei Stadium, Dove il Sassuolo attende la visita dell' Atalanta di Gasperini. L' altro anticipo è la sfida ...

Serie A Sassuolo - Iachini : "Massima attenzione contro l'Atalanta" : Sassuolo - "Dovremo avere l'attenzione al massimo, tenere alti concentrazione e livello di gioco. Dovremo essere perfetti, leggere meglio le situazioni finali per concretizzare le occasioni. Dovremo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Testa al Sassuolo : alla Juventus penseremo dopo" : BERGAMO - " Sassuolo ? L'abbiamo affrontato sia in campionato che in coppa, è una squadra consolidata da qualche anno e con Iachini ha fatto buoni risultati: sarà una partita delicata, difficile " . ...

Probabili Formazioni Sassuolo-Atalanta - 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Al Mapei Stadium, domani alle 18:00, Sassuolo-Atalanta apre la 22^ Giornata di Serie A. Seconda gara consecutiva tra le mura di casa per gli emiliani, che non vincono da tre partite consecutive. Nonostante nelle ultime 5 gare ci sono da registrare il successo contro l’Inter e il pareggio con la Roma, il Sassuolo si trova al 14mo posto in classifica con 22 punti, 6 sopra la zona salvezza. C’è, perciò, bisogno di punti per non ...

Serie A - la Roma inciampa nel Sassuolo. L'Udinese ingrana la quinta - Atalanta ko : Bologna-Udinese 1-2, cronaca, tabellino e statistiche Primo storico successo del Benevento in Serie A. La squadra di De Zerbi si sblocca contro il Chievo grazie a un gol da opportunista di Coda al 19'...

L’Inter crolla a Sassuolo Milan - Atalanta La diretta : 0-2 Il Napoli supera la Samp : I nerazzurri controllano il gioco ma Consigli e Acerbi negano il gol. I neroverdi passano al 34’ e riescono a controllare la partita

