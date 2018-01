Sassuolo-Atalanta 0-3 pagelle | voti e highlights 22^ giornata | la Dea passa di forza

L’Atalanta batte il Sassuolo ed è a -1 dalla Samp : Riparte l’Atalanta come nel suo stile: con una vittoria. Il successo riscatta il ko contro il Napoli e consente ai lombardi di portarsi a -1 dalla Sampdoria. A faren le spese il Sassuolo. La gara che apre la giornata 22 del…Continua a leggere →

Calcio - Serie A 2017-2018 : Sassuolo-Atalanta 0-3 - tris degli orobici di Gasperini al Mapei Stadium : Nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta di Giampiero Gasperini si impone sul campo del Sassuolo con un secco 3-0. Le marcature sono state realizzate da Masiello al 30′, Cristante al 83′ e Freuler al 86′. Un successo importante per gli orobici che continuano la loro corsa per le posizioni in lizza per l’Europa, salendo a quota 33 punti in settima piazza ad un punto dalla ...

Sassuolo-Atalanta, Gasperini: "Devo molto a questa squadra". Iachini: "Sfortunati e imprecisi" Sassuolo-Atalanta – Al termine del match vinto al Mapei Stadium con il Sassuolo, il tecnico dell' Atalanta Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium.

Video Gol Sassuolo-Atalanta 0-3 : Highlights e Tabellino 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Risultato Finale Sassuolo-Atalanta 0-3: Cronaca e Video Gol Masiello, Cristante, Freuler 22^ Giornata Serie A 27 Gennaio 2018. La terza Giornata di ritorno si apre con l’anticipo delle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida mette di fronte il Sassuolo, impegnato nella corsa per la salvezza, e l’Atalanta, che invece prova a recuperare il margine con le squadre che ambiscono ad un posto in Europa League. ...

Serie A - anticipo Sassuolo-Atalanta 0-3 : 19.54 Il 22° turno si apre con il netto colpo dell'Atalanta in casa Sassuolo (0-3). Primo tempo quasi tutto di marca orobica. Cornelius sprecone al 6',poi Acerbi anticipa poco oltre la linea Cristante, pronto a colpire.Al 30' Masiello insacca di testa sfruttando l'uscita a vuoto di Consigli.Reazione neroverde in avvio ripresa (47'):palo di Politano a Gollini battuto. Poi decisivo salvataggio di Lirola su Ilicic. Annullato col Var lo 0-2 di ...

Gol Masiello - l’Atalanta la sblocca contro il Sassuolo [VIDEO] : Gol Masiello, l’Atalanta la sblocca contro il Sassuolo [VIDEO] – Si sta giocando la prima giornata valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A, in campo Sassuolo ed Atalanta che si affrontano in una gara importante per la classifica. Gara che sembra equilibrata nei primi minuti ma poco dopo il 30′ a passare in vantaggio è l’Atalanta, errore di Consigli e Masiello sblocca l’incontro. Gol Masiello GOAL ...

L'Atalanta a Sassuolo per il riscatto In attacco la strana coppia Ilicic-Cornelius : L'Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita. LE FORMAZIONI UFFICIALI Sassuolo , 4-3-3, : Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; ...

Sassuolo-Atalanta : FORMAZIONI e DIRETTA : LIVE Sassuolo-Atalanta, calcio d'inizio ore 18 Ventiduesima giornata Serie A TIM 2017/18, Mapei Stadium , Reggio Emilia, 17.45 Sarà il sig. Paolo Valeri della sezione AIA di Roma 2 a dirigere la ...