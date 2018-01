Sarà un anno importante per la Colombia

Sarà l'anno delle mele bio - nuova sfida per Melavì : Apripista Sarà l'area di Piateda, a sud della statale 38, dove saranno convertiti al biologico nuovi frutteti confinanti con quelli che hanno già ottenuto la certificazione o che la otterranno fra il ...

Per i Mondiali di calcio in Russia saranno massacrati cani e gatti : gli altri precedenti : Strage di cani e gatti in vista dei Mondiali di calcio in Russia. Un canovaccio che si ripete tristemente ad ogni evento sportivo internazionale che si disputa in Europa e non solo. I Mondiali di calcio in Russia si stanno avvicinando sempre più e noi italiani saremo costretti a guardarli senza la nostra nazionale. A me sinceramente frega poco, visto che non tifo per l’Italia in maniera accanita da Usa ‘94. Ma sicuramente per tanti sarà un duro ...

I 'Giorni della Merla' quest'anno saranno più caldi della media - : Un anticiclone con aria mite arriverà sull'Italia e influenzerà tutta la prima parte della prossima settimana. Le temperature fino a 16 gradi al Centro-Sud smentiranno la tradizione che vuole 29, 30 e ...

Surface Phone : persino gli auricolari saranno innovativi : Fino ad ora abbiamo visto come il Surface Phone sarà, secondo i rumor, un dispositivo rivoluzionario sotto tutti i punti di vista: a partire dalla cerniera sino ad arrivare a Windows Core OS, il sistema operativo adattabile. A quanto pare, non saranno solo l’hardware e il software ad essere curati e innovativi ma anche le cuffie che vengono vendute assieme alla maggioranza degli smartPhone ad oggi in circolazione. Non è un segreto che ...

Sky vuole puntare sullo streaming. Presto tutti i canali saranno disponibili anche solo online : Lo streaming di contenuti video attraverso il web continua ad avanzare senza sosta negli ultimi anni, e non è un caso che piattaforme come Netflix stiamo conoscendo una crescita esponenziale in tutto il mondo, generando numeri che fanno paura, soprattutto a quelle emittenti tv tradizionali che si devono necessariamente tenere il passo per competere in un mercato sempre più concorrenziale. Netflix, in particolare, sta dominando il settore della ...

Un palazzo mangia smog nel cuore di Milano : Sarà pronto tra un anno - tecniche all'avanguardia : Un edificio “mangia smog”, una facciata prismatica in vetro in grado di riflettere una luce diversa a seconda delle condizioni atmosferiche e poi balconi con piastrelle di ceramica riflettente che consentiranno di illuminare gli oltre 20...

Sanremo 2018 - la serata dei duetti : ecco chi saranno gli ospiti dei cantanti in gara : La sessantottesima edizione del Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni si avvicina e iniziano ad arrivare le prime conferme. A cominciare dalla serata dei duetti, prevista per il 9 febbraio quando i cantanti in gara potranno interpretare i propri brani accompagnati da ospiti italiani e stranieri. ecco i duetti previsti. Annalisa con Michele Bravi – brano in gara: “Il mondo prima di te”. Talent guarda talent. Amici di ...

Le intese per il governo non saranno quelle elettorali : Per chi si stupisce dei continui dissidi tra Lega e Forza Italia all'interno della coalizione di centrodestra, vale la pena ricordare che il prossimo 4 marzo andremo alle urne con un sistema elettorale ingannevole, che è stato concepito, scientemente, in funzione di un accomodamento post-voto tra le principali forze dei due schieramenti maggiori.In questo quadro, il senso delle attuali alleanze, a cominciare da quella tra Berlusconi e ...

Presto diremo addio alla parabola satellitare : in Italia tutti i programmi saranno online : In Italia potremo Presto dire addio alla parabola satellitare: la BBC ha rivelato che Sky sarà la prima a consentire ai suoi clienti di beneficiare dell’intera programmazione online, e che il nostro sarà il primo Paese in cui tutti i canali saranno visibili per mezzo di connessione Internet. In seguito il servizio sarà esteso all’Austria e, probabilmente dal prossimo anno, anche il Regno Unito. Il progetto mira a garantire agli ...

Sky dice addio all'antenna parabolica : tutti i programmi saranno trasmessi online : Servono un decoder e una connessione veloce, e poi addio alla vecchia antenna parabolica. All'orizzonte c'è una novità importante per quanto riguarda la fruizione dei contenuti televisivi a pagamento. Secondo quanto riporta la...

La storia e i personaggi saranno al centro del nuovo Dragon Age : Che BioWare sia impegnata nello sviluppo del nuovo episodio di Dragon Age non è una novità, proprio nella giornata di ieri il produttore esecutivo, Mark Darrah, confermava i lavori in corso, ora è il general manager Casey Hudson a svelare qualche altra piccola informazione sul progetto.Infatti, come riporta Wccftech, Hudson ha postato un messaggio su Twitter contenente qualche dettaglio in più sul prossimo Dragon Age e, a quanto pare, il nuovo ...

La prossima piaga saranno le zecche : Altro che cavallette, Sars, Ebola e Zika. La prossima minaccia per la salute globale sono le zecche. Si trovano in ogni continente, perfino nel gelido Antartico. E accumulano microbi patogeni. Ecco perché sono una delle specie animali più pericolose. La loro ubiquità e le loro pessime abitudini rappresentano un mix davvero letale.Uno dei motivi per cui i rischi che si portano dietro sono stati finora sottovalutati è che le zecche sono state ...

Ronaldo "Con Champions Sarà anno super" : ANSA, - ROMA, 25 GEN - Il Real Madrid non naviga certo in acque tranquille: lontanissima dalla vetta in Liga, eliminata a sorpresa ieri nei quarti della Coppa del Re, eppure Cristiano Ronaldo, ...

Real Madrid - Ronaldo : 'Se vinceremo la Champions Sarà anno super' : Il Real Madrid non naviga certo in acque tranquille: lontanissima dalla vetta in Liga, eliminata a sorpresa ieri nei quarti della Coppa del Re, eppure Cristiano Ronaldo, premiato per la terza volta di ...