Sanremo 2018 : una valanga di ospiti per i duetti : Oramai ci siamo quasi: mancano pochi giorni alla partenza della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo. Pian piano si delinea il cast degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston, presentati da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, con Claudio Baglioni nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Nei giorni scorsi è stata comunicata la presenza di due nomi di prestigio come Sting e James Taylor, che si esibiranno ...

Concerti di Mario Biondi nel 2018 dopo Sanremo arriva Brasil : biglietti in prevendita : I Concerti di Mario Biondi arrivano subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. L'artista di Best of Soul sarà presente sul palco del Teatro Ariston con il brano Rivederti, del quale ha già rilasciato uno scatto tratto dal videoclip ufficiale dedicato al brano. Il nuovo disco, Brasil, sarà rilasciato il 9 febbraio ma sarà presentato nei due Concerti italiani che Mario Biondi terrà il 17 maggio al Palalottomatica di Roma e il 20 al ...

Ermal Meta & Fabrizio Moro in gara a Sanremo 2018 con la canzone “Non mi avete fatto niente” : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono pronti a fare il loro ritorno sul palco del Festival di Sanremo, ma questa volta sarà più speciale delle altre. Sarà infatti la primissima volta che i due cantautori uniranno le forze e le voci, tentando di vincere insieme l’edizione 2018 del festival. [arc id=”d83ed610-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Ermal e Fabrizio porteranno all’Ariston il loro brano “Non mi avete fatto ...

Per Renato Zero niente Festival di Sanremo 2018 : Renato Zero fa chiarezza sulla sua presenza al prossimo Festival di Sanremo. Smentisce le indiscrezioni che lo volevano sul palco dell'Ariston e lo fa attraverso un post su Facebook in cui ribadisce ...

Amadeus non vuole sfidare il Festival di Sanremo 2018 : Sanremo 2018: Amadeus evita lo scontro con il Festival Pausa di una settimana per il fortunato programma della prima serata di Rai2, Stasera tutto è possibile, condotto da Amadeus. Lo show, in onda dagli studi Rai di viale Marconi a Napoli, giunto alla sua terza edizione, tornerà con una nuova puntata martedì 30 gennaio ma, come anticipa il settimanale DiPiùTv diretto da Sandro Mayer, dopo tale appuntamento si prenderà una settimana di riposo ...

Sanremo 2018 - i 'Casa Surace' voce social del Festival : I "Casa Surace", fenomeno social dell’ultimo anno, saranno il volto dell’attività digitale di Rai1 per l’imminente

Sanremo 2018 - la serata dei duetti : ecco chi saranno gli ospiti dei cantanti in gara : La sessantottesima edizione del Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni si avvicina e iniziano ad arrivare le prime conferme. A cominciare dalla serata dei duetti, prevista per il 9 febbraio quando i cantanti in gara potranno interpretare i propri brani accompagnati da ospiti italiani e stranieri. ecco i duetti previsti. Annalisa con Michele Bravi – brano in gara: “Il mondo prima di te”. Talent guarda talent. Amici di ...

Sanremo 2018 / Duetti della quarta serata : tutti gli ospiti - da Michele Bravi - Skin e Paola Turci : Sanremo 2018, Duetti ufficiali della quarta serata di venerdì 9 febbraio, tutti gli ospiti che saliranno sul palcoscenico del Teatro Ariston per cantare con i Big in gara.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:17:00 GMT)

I Decibel a Sanremo 2018 con Lettera al Duca - un omaggio a David Bowie : le prime anticipazioni sul tour e il nuovo album : Il ritorno del Decibel a Sanremo 2018, dopo la reunion annunciata con l'album Noblesse Oblige, uscito nel 2017. La band parteciperà alla gara dei Big del Festival con il brano Lettera al Duca. La canzone dei Decibel a Sanremo 2018 consiste in una dedica speciale: su una musica fortemente evocativa, il testo si dispiega come una Lettera in cui il Duca (in riferimento a David Bowie, il Duca Bianco) scrive loro alcuni pensieri. Non è la prima ...

Renato Zero non sarà a Sanremo 2018 - arriva il messaggio per Claudio Baglioni : “Sarò il primo spettatore” : Renato Zero non sarà a Sanremo 2018. arriva la smentita ufficiale da parte dell'artista romano che, sui suoi canali social, afferma che non sarà presente tra gli ospiti della prossima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni. La notizia è stata battuta in lungo e in largo, sulla carta stampata e sul web, ma non sono mai esistite conferme circa un'eventuale presenza di Renato Zero sul palco dell'Ariston. Un piccolo sogno infranto, ...

Annunciati tutti i duetti del Festival di Sanremo 2018 - sbuca anche Enrico Nigiotti tra Cammariere e Paola Turci : I duetti del Festival di Sanremo 2018 sono stati Annunciati. Dopo la prima parte rivelata in occasione dell'ascolto dei brani della kermesse, finalmente veniamo a conoscenza di tutti gli ospiti che andranno a occupare la quarta serata del Festival, quella storicamente dedicata alle cover. anche in questo caso, come per l'annuncio dei nomi, non mancano le sorprese. Tra i nuovi nomi, compare anche quello di Enrico Nigiotti, finalista di X ...

Audio - testo e traduzione di Don’t make me wait - il nuovo singolo di Sting con Shaggy ospiti al Festival di Sanremo 2018 : Don't make me wait è il nuovo singolo di Sting con Shaggy, una super novità del mondo discografico. La coppia esclusiva formata dal cantautore inglese e dal rapper giamaicano rilascia venerdì 26 gennaio un nuovo brano inedito, annunciato nei giorni scorsi. Il progetto dei due cantanti, però, non si ferma alla pubblicazione del singolo, bensì è atteso anche un album di inediti, scritto a quattro mani da Sting e Shaggy. Il nuovo album, ...