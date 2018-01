Sanità | meno errori con gli ergonomi in corsia | in Italia sono solo 50

Otto anni di vita in meno - il conto esatto della malaSanità – L’istantanea di Caporale : Otto anni di meno. Tanti sarebbero, come ha detto il presidente dell’Istituto superiore della Sanità a Riccardo Icona, nell’ultima esemplare trasmissione (Presadiretta) andata in onda ieri sera, gli anni che i napoletani destinano alla malapolitica. Destino in senso proprio, cioè lasciano che le loro vite si accorcino di Otto anni, le loro speranze di campare in famiglia e possibilmente sereni, si riducono fino a Otto anni per via della sanità ...

Sanità - Italia divisa : al Sud si vivono 4 anni meno che al Nord. Scarse cure e prevenzione : 'Una persona che viene al mondo in Campania, Sicilia o in Calabria vive quattro anni meno di una persona che, lo stesso giorno e lo stesso anno, nasce nelle regioni settentrionali'. Per il governo ...

Riordino della Sanità - riforma ancora zoppa : 579 posti letto in meno : A poco più di tre anni dalla sua approvazione, a che punto siamo con la riforma del nostro Sistema sanitario? Guardando i risultati fino qui ottenuti, si potrebbe dire che il Riordino dell'universo ...

Sanità : italiani sempre meno depressi - trend in miglioramento : Nell’ambito del monitoraggio sullo stato di salute della popolazione adulta italiana effettuato attraverso indagini campionarie, dall’analisi dei dati di Epicentro, il portale dell’epidemiologia per la Sanità pubblica dell’Istituto Superiore di Sanità, emerge un consistente miglioramento del problema depressione negli italiani, anche se il problema resta di grandi dimensioni. Nel triennio 2013-2016 circa il 6% degli ...

'Meno tasse e sanita efficiente Ecco come governero il Lazio' : Dopo un paio di minuti lei sbotto: 'Mi sembra di stare a Ballaro' noto in diretta streaming. Sappiamo com'e andata a finire. E stata capace, tanto per dirne un'altra, di stabilire il suo domicilio ...

Sanità meno cara per un milione e mezzo di pazienti lombardi : Giulio Gallera, assessore al Welfare, la Regione lombardia ci riprova e riduce il super ticket sulla Sanità?«La misura è il dimezzamento del ticket, che l'hanno scorso fu adottato per un mese e poi impugnata dal governo per quella legge che chiedeva l'invarianza del gettito, una legge fatta per e regioni furbe. Noi invece avevamo dimezzato il ticket risparmiando grazie a efficienze e gare migliori».Ora cosa è ...

Dati sanitari alle multinazionali : norme meno rigide. I rischi e i pericoli : Perché allargare le maglie solo per i colossi internazionali e non per tutta la comunità scientifica? I Dati sono al riparo da attacchi e vulnerabilità?

Dati sanitari alle multinazionali : norme meno rigide. I rischi e i pericoli : Perché allargare le maglie solo per i colossi internazionali e non per tutta la comunità scientifica? I Dati sono al riparo da attacchi e vulnerabilità?