Sanchez ha saltato un controllo antidoping nel passaggio allo United

Sanchez shock - saltato un controllo antidoping : ma la colpa è dell’Arsenal! : Il Daily Mirror ci va giù pesante in prima pagina: “Sanchez drugs shock”, questo il titolo del tabloid inglese con la foto dell’attaccante cileno in auto. Il neo acquisto del Manchester United dovrà risolvere un problema non di poco conto ma che non lo vede direttamente responsabile. Sanchez ha infatti saltato un controllo antidoping effettuato dall’Uefa all’Arsenal lunedì scorso, quando, appunto, era ancora ...