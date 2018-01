Salvini-Berlusconi | è di nuovo scontro sulla legge Fornero

Salvini a Berlusconi 'Patti chiari - via la legge Fornero è il primo punto del programma' : Io dico che Juncker, disastroso secondo me, è uno che ha governato il Lussemburgo, il più famoso paradiso fiscale del mondo, e che dunque non può difendere l'interesse dei lavoratori italiani, e a me ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigano ancora sulla legge Fornero : La legge Fornero sulle pensioni fa litigare di nuovo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.A innescare la miccia è un'intervista al Sole 24 ore del Cavaliere, che fa intendere di non volere cancellare la legge Fornero come invece vorrebbe fare il segretario della Lega Nord. Anticipare l'accesso alla pensione rispetto ai 67 anni attualmente previsti sarà possibile, con un governo di ...

Pensioni - Berlusconi gela Salvini : "Anticipare l'accesso alla previdenza solo in alcuni casi" : Flat tax, ma anche misure per aggredire subito la povertà e la disoccupazione come il reddito di dignità e l'aumento immediato delle Pensioni a 1000 euro per tutti, comprese...

"La Fornero deve restare". Berlusconi gela ancora Salvini : "Per evitare gravi effetti sui conti previdenziali" va confermata l'età di 67 anni, tranne che "in alcuni casi" e "per un periodo di tempo limitato". Silvio Berlusconi spiega, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, salva la legge Fornero e apre un nuovo fronte di scontro con l'alleato-rivale Matteo Salvini dopo le divergenze sui dazi di Trump e sul nome di Antonio Tajani come ...

Salvini-Berlusconi : nuovo scontro. Leader Carroccio : 'Io a favore dazi Trump' : ... la Merkel ha ricordato cosa hanno causato i dazi nell'economia e cioè non un bene per i cittadini, ma il contrario. Il nuovo protezionismo di Trump non è un'idea positiva nemmeno per gli Usa. Lui ha ...

Treno deragliato a Pioltello - Salvini e Berlusconi : "Colpa dei tagli del governo". Il Pd : "Sciacalli" : Poco dopo le prime notizie sull'incidente mortale al Treno della rete lombarda partono le dichiarazioni dei politici. Berlusconi: "Problema di infrastrutture"....