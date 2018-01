Salvare un matrimonio Si può e si deve

Angelina Jolie : «Ho provato a Salvare il mio matrimonio con un film» : C’è chi pensa che la soluzione per salvare un matrimonio in crisi sia un figlio, come Tori Spelling, che pochi giorni fa a dichiarato come la nascita del quintogenito Beau abbia dato nuovo slancio al rapporto con Dean McDermott, e chi come Angelina Jolie ha riposto le sue ultime speranze in un film. È stata la stessa attrice a raccontarlo, nel corso di un’intervista a The Hollywood Reporter. La pellicola? L’ultima girata con ...