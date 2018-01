Rosarno | incendio nella tendopoli Morta una donna

Rosarno - Incendio nella tendopoli di migranti : 1 morto : T ragedia annunciata a Rosarno , in Calabria. Una donna trentenne è morta e altre due ragazze sono rimaste gravemente ferite in un vasto Incendio scoppiato questa notte nella tendopoli di San ...

Rosarno - incendio nella tendopoli dei migranti : morta una donna - due feriti : Un morto accertato. Ma c’e anche qualche ferito nell’ incendio che si è verificato stanotte all’interno della tendopoli di San Ferdinando, che si trova nella zona industriale alle spalle del porto di Gioia Tauro. Ancora non si conoscono le cause del rogo divampato prima dell’alba, intorno alle 4.30. La vittima dovrebbe essere una donna che si trovava nella parte vecchia della tendopoli e che, scoppiato l’ incendio , a ...

Rosarno : incendio distrugge la tendopoli dei migranti - Le immagini : Quello che resta, all'alba, della tendopoli dei migranti a San Ferdinando ( Rosarno ). Un incendio divampato nella notte ha distrutto 200 baracche e tende dove trovano rifugio, in condizioni disumane, i ...

Rosarno - incendio nella tendopoli dei migranti : un morto - molti ustionati : Alle 5 del mattino le fiamme nel ghetto di tende e capanne che ospita in braccianti che arrivano in Calabria per la raccolte delle arance. Nei mesi scorsi più...