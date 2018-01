Roma | ufficiale | Sadiq in prestito al Nac Breda

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter dà l’assalto a Pastore - pronti 30 milioni. Ufficiale Gabigol al Santos. Fiorentina e Roma su Aleix Vidal : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

Mercato : la Roma cede Dzeko al Chelsea - Sanchez ufficiale allo United : Quello di Balotelli è un profilo che non occorre alla Juventus' conferma a Premium Sport, quindi sul laziale De Vrij, aggiunge: 'Anche lui non è un nostro obiettivo. Per Emre Can invece l'interesse è ...

Calciomercato Roma - ufficiale : Soleri girato all'Almeria : Roma - Riccardo Soleri vola in Spagna. La Roma , infatti, ha ceduto in prestito il baby attaccante all' Almeria , club che milita in Segunda Division (la Serie B iberica). La punta è cresciuta a ...

Elezioni - Gentiloni : 'Mi candido a Roma'. Ufficiale accordo Pd-Bonino - : Il premier su Facebook: "Mi candido nel collegio Roma1, in una delle aree più belle e amate del mondo. Spero di contribuire al risultato del Pd e della coalizione". Bonino: "Scelto l'apparentamento perché abbiamo messo al centro la valorizzazione dell'agenda europeista"

Calciomercato Roma - il Chelsea fa sul serio per Emerson Palmieri : presentata un’offerta ufficiale : Non è un mistero che la Roma ha bisogno di fare cassa in questo mercato di gennaio per far respirare il bilancio. In attesa di capire cosa ne sarà di Nainggolan con le sirene cinesi che si fanno sempre più insistenti, arrivano importanti novità in merito ad Emerson Palmieri. L’esterno brasiliano in giallorosso è chiuso da Kolarov, titolarissimo della fascia sinistra. Pensare quindi ad un addio dell’ex Palermo non è utopia. Dopo un ...

Roma - arriva l’offerta ufficiale del Chelsea per Emerson Palmieri : Roma, arriva l’offerta ufficiale del Chelsea per Emerson Palmieri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Emerson Palmieri – Come riporta il sito esperto in vicende giallorosse, Romanews, le voci di calciomercato che circolavano già da ieri ora hanno preso sostanza. Sarebbe stata recapitata a Trigoria l’offerta ufficiale del Chelsea per l’acquisto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : ufficiale Lisandro Lopez all’Inter! Nainggolan verso la Cina? L’ANSA dice no - ma la Roma sconfessa l’agenzia di stampa : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...

Juventus-Roma - UFFICIALE : torna il tridente Perotti-Dzeko-El Shaarawy LIVE VIDEO : Arbitro : Tagliavento Assistenti : Costanzo - Manganelli IV Uomo : Damato VAR : Irrati AVAR : Pinzani CRONACA PREPARTITA Ore 20.13 - Anche la Roma è in campo per il riscaldamento. Ore 20.08 - ...

Roma - I vigili impongono videoscuse per oltraggio a pubblico ufficiale : Rivedremo la prassi che obbliga alla pubblicazione di video-scuse ai vigili in caso di oltraggio. Dopo una stretta interlocuzione con la polizia locale, il Campidoglio ha concluso lattività di ricognizione che ha ripercorso le tappe del procedimento. Intenzione di questa amministrazione è lavorare a una revisione di questa pratica, introducendo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Dopo le polemiche sollevate dallarticolo di La ...

Principe Harry e Meghan Markle : il servizio fotografico ufficiale da fidanzati è super Romantico : Kensington Palace ha condiviso due foto ufficiali del Principe Harry e Meghan Markle, per celebrare il loro fidanzamento. I due piccioncini – che si sposeranno il 19 maggio 2018 – hanno posato per il fotografo delle star Alexi Lubomirski. Le immagini sono state scattate nella tenuta del castello di Windsor, dove si trova la cappella di San Giorgio che è anche la location della cerimonia di nozze. Nella ...

Turris - ufficiale : preso il centrocampista Romano : NAPOLI - Prima della partita contro il Gragnano, persa per 1-0, la Turris ha annunciato il suo ultimo colpo di mercato. La squadra di Serie D ha raggiunto l'accordo con il calciatore Alfredo Romano. ...

Calcio - Europei 2020 : è ufficiale - Roma ospiterà la partita inaugurale : Roma ospiterà la partita inaugurale di Euro 2020. L’indiscrezione era circolata in maniera prepotente nella giornata di ieri ed oggi è arrivata l’ufficialità da parte dell’UEFA. Si tratterà di una rassegna itinerante: la capitale italiana era stata già scelta come sede di alcune sfide, tra cui un quarto di finale oltre ad un girone della prima fase. Oggi, invece, è stato stabilito che lo Stadio Olimpico sarà il teatro anche ...

Roma - è ufficiale : Perotti rinnova fino al 2021 : Qualche mese fa pensava di andar via se fosse rimasto Spalletti, oggi Diego Perotti - che con i suoi gol contro Genoa e Qarabag ha regalato alla Roma una bella fetta di Champions - ha rinnovato il suo ...

Roma - ufficiale il rinnovo di Perotti : 3 milioni fino al 2021 : rinnovo Perotti, dopo Manolas prolunga anche l'argentino. Contratto fino al 2021 a 3 milioni di euro circa a stagione e niente clausola rescissoria. L'articolo Roma, ufficiale il rinnovo di Perotti: 3 milioni fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.