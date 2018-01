Roma-Sampdoria | Di Francesco | “C’è una trattativa in corso | ma Dzeko gioca…”

Serie A - Roma-Sampdoria. Di Francesco : 'Ci manca il gol - sprechiamo troppo' LIVE : Roma-Sampdoria, atto secondo. Dopo la gara andata in scena lo scorso mercoledì al Ferraris (recupero della terza giornata di Serie A) e conclusa sul risultato di 1-1 (Quagliarella su rigore e Dzeko ...

Probabili formazioni/ Roma Sampdoria : diretta tv - le ultime notizie live. Centrocampo (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Roma Sampdoria: diretta tv e orario. Problemi in casa giallorossa per Di Francesco, tra mercato e assenti in questo big match della 22^ giornata di Serie A.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:52:00 GMT)

Probabili Formazioni Roma-Sampdoria - Serie A 28-01-2018 : Neanche il tempo di leccarsi le ferite che Roma e Sampdoria si rincontrano da avversari. Domenica sera allo Stadio Olimpico si giocherà nuovamente Roma-Sampdoria, stavolta quale posticipo della 22° Giornata di Serie A. Una sfida quanto mai imprevedibile nel gioco e nel risultato, essendo una vera e propria rivincita del match di mercoledì sera. Chi la vede soprattutto come una possibilità di rivincita è la Roma: un po’ perché credeva ...

Serie A Sampdoria - lesione muscolare per Praet : niente Roma : GENOVA - Controlli strumentali stamattina per Dennis Praet , il centrocampista belga della Sampdoria che si è infortunato nel recupero contro la Roma di mercoledì sera. Accompagnato dal medico della ...

Roma-Sampdoria : sabato alle 13.45 conferenza stampa : Roma- Si terrà sabato 27 gennaio 2018, alle ore 13.45, presso la sala conferenze del centro tecnico sportivo Fulvio Bernardini, la conferenza stampa del tecnico della... L'articolo Roma-Sampdoria: sabato alle 13.45 conferenza stampa su Roma Daily News.

ARBITRO ORSATO CONTRO STROOTMAN/ Video - Var Sampdoria Roma : ignora fallo prima del rigore - ce l'ha con lui? : ARBITRO ORSATO CONTRO STROOTMAN: Video Var Sampdoria Roma. ignora il fallo sul centrocampista e poi concede il rigore per quello di mano di Kolarov. Ce l'ha con l'olandese?(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:06:00 GMT)

VIDEO / Sampdoria-Roma (1-1) : highlights e gol. Pellegrini : ripartiamo dalla prestazione (Serie A) : VIDEO Sampdoria Roma (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita. Finisce 1-1 a Marassi: segna Quagliarella su rigore, pareggia Dzeko. Un gol per recupero dei due tempi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Dzeko salva la Roma contro la Sampdoria. Cessione al Chelsea? Forse... : 'La Roma come tutti i club del mondo ascolta' ha dichiarato, 'le offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo. In questo momento Edin è qui e siamo contenti, vuol dire che finora le offerte che sono ...

PAGELLE / Sampdoria-Roma (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita. Praet protagonista (Recupero Serie A) : PAGELLE Sampdoria Roma (1-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della terza giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match di Marassi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Video/ Sampdoria-Roma (1-1) : highlights e gol della partita. Parla Pradè (Serie A - recupero 3^ giornata) : Video Sampdoria Roma (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Marassi ed è stata valida per il recupero della terza giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:43:00 GMT)

Giampaolo - ottima Sampdoria con la Roma : Roma, 25 GEN - Più preoccupato dagli infortuni che dal risultato finale Marco Giampaolo. Il tecnico dei blucerchiati dopo l'1-1 casalingo con la Roma, archivia la soddisfazione per aver fermato i ...

Var Sampdoria Roma/ Arbitro Orsato - rigore per il fallo di mano di Kolarov : Var Sampdoria Roma: Arbitro Orsato, rigore per il fallo di mano di Kolarov. Arriva con l'assistenza Var la decisione nel recupero di Serie A a Marassi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:45:00 GMT)