Roma | donna spinta sotto metrò | un fermo

Madonna dei Monti - il reportage dalla chiesa Romana dove si salvarono 20 bambine ebree. Il nascondiglio mostrato per la prima volta : “Il parroco della Madonna dei Monti, le Figlie della carità e le Figlie del sacro cuore accolsero i figli di Israele perseguitati ed oppressi. All’ombra di queste mura trovarono rifugio ed ebbero salva la vita”. Recita così l’iscrizione marmorea posta davanti alla sagrestia della parrocchia della Madonna dei Monti a Roma, nel Rione Monti. Qui nell’inverno del 1943, mentre la Città Eterna è occupata dai nazisti e migliaia di ebrei vengono ...

Una donna è stata spinta da un uomo nella metropolitana B di Roma Video : Alla stazione di Eur Fermi di Roma il 26 gennaio del 2018 intorno alle 12:50 una donna di origine peruviana è stata investita sui binari della Metro B. La donna si trovava su una banchina e probabilmente è finita su i binari perché qualcuno l'ha spinta giù. I Vigili del Fuoco [Video], non appena sono arrivati sul posto, hanno subito prestato soccorso alla donna che era rimasta bloccata tra la banchina e il convoglio, invece la #Polizia arrivata ...

Donna completamente nuda si fa il bagno nella fontana del Bernini. Nuovo sfregio ai monumenti di Roma : Si è spogliata completamente e si è tuffata nella fontana del Bernini, in piazza Navona, dove ha nuotato (toccando le statue) come se si trattasse di una piscina. Protagonista una Donna che dopo il ...

Arrestato l'uomo che ha spinto una donna sotto la metro a Roma : È ricoverata in rianimazione all'ospedale San Camillo, in prognosi riservata, la donna peruviana di 47 anni spinta ieri sui binari della metro B di Roma alla fermata Eur Fermi da un italiano, anch'egli quarantesettenne, fermato nella notte per tentato omicidio. Le cause sono da attribuire ad un gesto di follia. Le condizioni della donna, riferiscono fonti dell'ospedale all'Agi, sono molto gravi. Ha subito ...

