Roma | Di Francesco | ' Ho chiesto Messi Emerson e Dzeko? Potrebbero giocare'

Serie A - Roma-Sampdoria. Di Francesco : 'Ci manca il gol - sprechiamo troppo' LIVE : Roma-Sampdoria, atto secondo. Dopo la gara andata in scena lo scorso mercoledì al Ferraris (recupero della terza giornata di Serie A) e conclusa sul risultato di 1-1 (Quagliarella su rigore e Dzeko ...

Infermeria Roma - per la Samp è ancora emergenza : 4 indisponibili per Di Francesco : Infermeria Roma – Domenica andrà in scena il bis di Sampdoria-Roma. Dopo il recupero della 3^ giornata andato in scena mercoledì sera e terminato in parità con i goal di Quagliarella e Dzeko, i giallorossi affronteranno nuovamente i blucerchiati all’Olimpico per la 22^ giornata. Di Francesco dovrà fare i conti ancora con diverse assenze. La Roma infatti dovrà rinunciare sicuramente a Gonalons e molto probabilmente anche a De Rossi, ...

Roma - Dzeko-Chelsea : ore decisive. Di Francesco non demorde : ” Io lo faccio giocare…” : Roma, Dzeko-Chelsea: ore decisive. Di Francesco non demorde: ” Io lo faccio giocare…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Dzeko-Chelsea- Quello messo a segno nel match di ieri sera contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultimo gol di Dzeko in maglia giallorossa. Un gol d’addio, un gol prima del concedo. Tuttavia la trattativa ...

Di Francesco 'ottima gara Roma' : ROMA, 25 GEN - Un pareggio in pieno recupero dopo una gara con tante occasioni, per Eusebio Di Francesco un punto comunque buono per la sua Roma ieri sera in casa della Sampdoria. Con un rammarico, ...

Samp-Roma 1-1 - Di Francesco : 'Pari meritato' : Roma, 25 gen. (askanews) Sampdoria-Roma finisce 1-1 nel recupero della terza giornata di serie A giocato allo stadio di Marassi. Blucerchiati in vantaggio al 47 del primo tempo grazie al rigore di ...

Roma - Di Francesco furioso : 'Irregolare il gol di Quagliarella' : Cosi' il tecnico della Roma , Eusebio Di Francesco , commentando a Premium Sport il pareggio nel recupero esterno con la Sampdoria. 'Il fallo su Strootman? E' ostruzione, l'avversario non guarda per ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko non dipende da me - ma finché è qui gioca. Orsato? Ha sbagliato' : Di Francesco a Premium sport. Il risultato. 'Immeritato, perché siamo andati in svantaggio per una situazione irregolare. Non condivido determinate scelte, ha avuto il demerito la Roma di non fare gol ma si sono ritrovati ...

Roma - Di Francesco : "Dzeko via? Decide la società. Var - stasera non concordo" : "Non avremmo meritato di perdere. Nel primo tempo siamo andati sotto per una segnalazione irregolare, le valutazioni andrebbero fatte in modo completo. Non condivido certe scelte che poi hanno ...

Sampdoria-Roma - Di Francesco : “Finché è qui Dzeko va in campo”. Giampaolo : “Peccato il gol nel finale” : Sampdoria-Roma, Di Francesco: “Finché è qui Dzeko va in campo”. Giampaolo: “Peccato il gol nel finale” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Roma – Al termine del match di Marassi, dove Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1-1, Di Francesco e Giampaolo hanno rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Sampdoria-Roma, PARLA ...

Sampdoria-Roma - dalle 20.45 La Diretta Di Francesco tra campionato e mercato : Sampdoria e Roma si affrontano a Marassi per il recupero della gara rinviata ad inizio settembre per l'allerta meteo quel giorno diramata sulla città di Genova. I padroni di casa vengono dalla bella ...

CARRASCO ALLA Roma?/ Calciomercato - il belga è profilo ideale per Di Francesco - ma c'è il problema Champions : Calciomercato, CARRASCO ALLA ROMA? Monchi segue l'esterno belga dell'Atletico Madrid: lo stesso belga potrebbe spingere per la cessione in direzione Trigoria?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:12:00 GMT)

Aleix Vidal alla Roma?/ Calciomercato - lo spagnolo profilo ideale per Di Francesco : prime voci a dicembre : Calciomercato, Aleix Vidal alla Roma? Monchi rivuole un suo pupillo dei tempi di Siviglia, si tratta col Barcellona per il prestito. profilo ideale per Di Francesco.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:20:00 GMT)

Roma - futuro incerto per Dzeko. Di Francesco : 'Conto su di lui' : Apre con la premessa di essere un 'muro' sui temi di mercato, perché 'il mio pensiero è quello di preparare la gara e attualmente tutti i giocatori qui convocati, compresi i 'chiacchierati', sono a ...

DI FRANCESCO SU DZEKO / Il tecnico alla vigilia di Sampdoria-Roma : Io devo pensare a vincere le partite : Di FRANCESCO su DZEKO, il tecnico giallorosso parla alla vigilia della gara Sampdoria-Roma: Io devo pensare a mettere in campo la squadra migliore per vincere le partite. DZEKO gioca se...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:25:00 GMT)