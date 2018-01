Roma | condannata stalker del condominio dei Parioli | minacciò anche la nipote della

Roma - condannata a pagare 10 mila euro al figlio se non rimuoverà le sue foto dai social : Pubblicare le foto dei figli minorenni sui propri social network può costare molto caro ai genitori, in senso letterale. Il 23 dicembre il Tribunale di Roma ha condannato una madre a rimuovere immediatamente le immagini e i contenuti che riguardano il figlio sedicenne, ma anche a pagare un’ammenda di 10 mila euro al ragazzo e a suo padre nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione e al divieto di post successivi. Il sedicenne aveva ...

Roma - raggirò decine di vip - condannata a 8 anni la Madoff in gonnella : condannata ad 8 anni e 3 mesi di reclusione Bruna Giri, la ' Madoff in gonnellà, ex procuratrice finanziaria, accusata di una maxitruffa ai danni di alcuni risparmiatori della Roma bene. Lo hanno ...