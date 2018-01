Risultati Liga | l' Athletic saluta Laporte e pareggia con l' Eibar

Bundesliga - Risultati e classifica dopo la 18esima giornata : Bologna, 15 gennaio 2018 - Non cambia la sostanza in Bundesliga . Inizio scoppiettante del Bayern Monaco dopo la pausa invernale. Gli uomini di Heynckes si sbarazzano senza troppi problemi del Baye r ...

Liga - i Risultati della diciottesima giornata in diretta LIVE. Diego Costa ma che fai? Gol e rosso : ATLETICO MADRID-GETAFE 2-0 LIVE 18' Correa (AM), 68' Diego Costa (AM) L'Atletico Madrid di Diego Simeone ospita il Getafe per la prima partita della diciottesima giornata di Liga. I padroni di casa ...