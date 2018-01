: Ricetta Grano Buono di Rutigliano e ceci neri - laragnatelanews : Ricetta Grano Buono di Rutigliano e ceci neri - evyna : Ricetta Grano Buono di Rutigliano e ceci neri - - sabatodamico : RT @damicoitalia: #MaiProvatiCon? il nostro grano cotto con cioccolato e melograno! Una ricetta semplice per un risultato unico... #Esperie… - cuocapasticcia : - BarbieB05 : RT @trovaricetta: Panini sfogliati di grano duro Ricetta di @corrlaur qui: -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di sabato 27 gennaio 2018) In occasione della festa di Fischietto diabbiamo fatto un giro per il paese e a forza di “fischiare” e girare ci è venuta fame e non potevamo non assaggiare un piatto tipico del posto! Ci hanno consigliato il «di»: è un particolare cereale che viene coltivato esclusivamente nel territorio dida 8.000 anni, come documentato dalle ricerche archeologiche. Ha caratteristiche che lo rendono unico: oltre alla conformazione morfologica (le spighe raggiungono una altezza di molto superiore rispetto ad altri tipi di), vanta peculiari qualità alimentari che lo differenziano rispetto alle altre varietà cerealicole, risultando particolarmente idoneo per essere direttamente cucinato. Per tale motivo, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa che impegna l’Università e il Politecnico di Bari, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), il Gal ...