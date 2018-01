Renzi presenta le liste Pd e sfida al confronto tv Di Maio | Salvini e Berlusconi

Pd - Renzi presenta le liste : "E' la squadra migliore" - ma con la minoranza è rottura : "Quando vai a chiudere un elenco conmeno spazi di prima c'e' amarezza e dispiacere. Ma è fisiologicoe umano il ricambio delle persone. Vedremo cosa fare in caso dirinunce", ha detto il segretario del Pd presentando le liste

Pd - scontro Renzi-Orlando sulle liste : slittano la direzione e la presentazione di Boschi a Bolzano : Io e la mia città, io e il territorio dove vivo da 50 anni, io e il mio amore per la mia città e per la politica.

Liste Pd - ancora scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. Quando mancano poche ore alla direzione dem che deve dare il via libera alle Liste è caos dentro il Partito democratico. Tanto che la presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano, prevista inizialmente per questo pomeriggio, è slittata a lunedì prossimo.

LoRenzin : 'Fondo sanitario deve tornare a crescere in rapporto al Pil. Pronta a ripresentare la Riforma del Titolo V' : ... nella massima libertà e senza vincolo di mandato a chi vuole rappresentare il tema della scienza ad alta voce'.

Competition virtuosa tra Renzi e Gentiloni : il segretario si fa largo rispetto al premier - l'idea di presentare la corsa di Minniti con un live a due sui social : Potrebbe essere Matteo Renzi in persona a presentare la candidatura di Marco Minniti nel collegio di Pesaro: insieme in un Facebook live con il ministro più popolare della squadra di governo dopo Paolo Gentiloni. Per ora è un'idea che il segretario Dem non ha nemmeno comunicato al suo staff. Ma è un modo per intestarsi la squadra Pd per le elezioni e farsi largo rispetto alla figura del premier: sempre più pronunciata ...

Scuola - i “super presidi” di Renzi fanno anche gli avvocati : “Chiamati spesso a rappresentare il ministero in tribunale” : Deve dirigere l’istituto, gestire le (poche) risorse economiche a disposizione, scegliere i docenti (visto che la riforma di Renzi ha deciso così). E, come se non bastasse, adesso gli tocca pure andare in tribunale. L’ultima invenzione della Scuola italiana è la nuova figura del “preside-avvocato”: sempre più spesso i dirigenti scolastici sono chiamati dall’amministrazione a presentarsi davanti al giudice per discutere le cause del ministero. ...

LoRenzin ha presentato lista centristi : La lista ha "l'ambizione di diventare una forza politica" e con questo simbolo i centristi andranno al voto e "di crescere nei prossimi anni".

Elezioni - LoRenzin presenta il simbolo della lista Civica Popolare : Continuità e autonomia: Beatrice Lorenzin presenta il simbolo della lista Civica Popolare e spiega così il profilo di quella che punta ad essere non solo un'aggregazione elettorale ma "una...