Renzi | In campo la squadra migliore per vincere le elezioni

Pd - Renzi smonta le polemiche : In campo la squadra migliore : Matteo Renzi tira dritto e smonta ogni polemica. Si dice sicuro che il Pd è con lui, minimizza il caos con la minoranza e rivendica di aver creato la squadra migliore. In conferenza stampa al Nazareno, il segretario dem mostra sicumera: "Siccome le elezioni sono tutte da fare mettiamo da parte le polemiche e occupiamoci di far vincere il partito".E ancora: "Io sono stanco di certe ricostruzioni: era semplicemente falso ...

Liste Pd - Matteo Renzi : “Convinti di aver messo in campo la miglior squadra per vincere le elezioni” : Dopo una notte, a tratti drammatica, per la composizione delle Liste spetta al segretario del Pd, Matteo Renzi, che aveva definito la composizione dei collegi “devastante”, prendere la parola sul caos all’interno del partito. Contro le scelte si sono scagliati un po’ tutti: gli interni con la minoranza, guidata dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, e dagli esterni come il ministro dello Sviluppo economico, Carlo ...

Lazio - LoRenzin in campo C'è l'ipotesi candidatura : Beatrice Lorenzin potrebbe correre per le Regionali nel Lazio. Il ministro della Salute, ospite di Porta a Porta, non ha escluso l'ipotesi di una sua candiatura alla guida della Regione dopo le polemiche per il patto tra Pd e Leu per Zingaretti: "È un'ipotesi in campo", ha affermato. "Non è niente di deciso, ma in queste ore stiamo prendendo in considerazione tutte le ipotesi. Tutte le ipotesi - spiega poi - ...

LoRenzin : "Io candidata alla Regione Lazio? Ipotesi in campo" : "Non c'è niente di deciso, ma stiamo prendendo in considerazione tutte le Ipotesi per potere mettere in campo una lista dignitosa e che abbia un programma serio sulla sanità del Lazio". Lo dice la ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : prima giornata (15 gennaio). LoRenzi in lotta con Dzumhur al quinto. Tra poco in campo Nadal. Avanti Seppi - fuori Schiavone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. A Melbourne si darà inizio alle danze e sarà Rafael Nadal, n.1 del ranking ATP, la vedette del day-1 Lo spagnolo esordirà nella Rod Laver Arena contro il dominicano Estrella Burgos (n.79 del ranking) e non dovrebbero esserci problemi. Per Rafa, dunque, sembrerebbe un match facile ma si sa che nel primo turno di un Major non ci si possono permettere ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : prima giornata (15 gennaio). Debutta Nadal - in campo Schiavone - LoRenzi e Seppi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. A Melbourne si darà inizio alle danze e sarà Rafael Nadal, n.1 del ranking ATP, la vedette del day-1 Lo spagnolo esordirà nella Rod Laver Arena contro il dominicano Estrella Burgos (n.79 del ranking) e non dovrebbero esserci problemi. Per Rafa, dunque, sembrerebbe un match facile ma si sa che nel primo turno di un Major non ci si possono permettere ...

Australian Open 2018 : gli italiani in campo lunedì 15 gennaio. Schiavone cerca l’impresa - Seppi e LoRenzi favoriti - Caruso per sognare : Tutto pronto per la prima giornata degli Australian Open in programma lunedì 15 gennaio. Saranno ben quattro gli italiani in campo per affrontare i match validi per il primo turno. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende nella nostra notte e anche nella mattinata di domani. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEGLI italiani (15 GENNAIO) FRANCESCA Schiavone vs JELENA OSTAPENKO: La Leonessa vuole continuare a stupire e a 37 anni ...

Australian Open 2018 : gli italiani in campo lunedì 15 gennaio. Schiavone cerca l’impresa - Seppi e LoRenzi favoriti - Caruso per sognare : Tutto pronto per la prima giornata degli Australian Open in programma lunedì 15 gennaio. Saranno ben quattro gli italiani in campo per affrontare i loro match validi per il primo turno. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende nella nostra notte e anche nella mattinata di domani. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEGLI italiani (15 GENNAIO) FRANCESCA Schiavone vs JELENA OSTAPENKO: La Leonessa vuole continuare a stupire e a 37 ...

La Roma torna in campo e FloRenzi elogia Dzeko : Si ricomincia, obiettivo rialzare la testa e chiudere al meglio l'anno. La Roma è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Di Francesco per le festività natalizie. Oltre ai pandori ...

Elezioni - LoRenzin : “Noi - normali e moderati - in campo contro estremisti Lega e incapaci M5s” : “Allenza col Pd? Solo se ci saranno le condizioni per farlo. Noi abbiamo contribuito alla stabilità del Paese che ha permesso di fare le riforme, le quali oggi ci portano ad avere +2 di Pil. E adesso riconsegniamo un’Italia diversa”. Sono le parole del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ospite di Coffee Break, su La7, parlando della collocazione elettorale di Ap, dopo l’abbandono del timone da parte di Angelino Alfano. ...

Pisapia rompe con Renzi - verso il ritiro della candidatura. Campo Progressista : "Confronto con il Pd impossibile" : Giuliano Pisapia avrebbe deciso di fare un passo indietro, prendendo atto che non ci sono i margini per un'alleanza con il Partito democratico. E' quanto trapela al termine di una lunga riunione di Campo Progressista. Gli esponenti di sinistra di Cp, che provenivano da Sel, starebbero invece valutando di aderire a Liberi e uguali, la lista unitaria guidata da Pietro Grasso."Ci abbiamo provato, per molti mesi, con tanto impegno ed entusiasmo", si ...

Pisapia rompe con Renzi. Riunione di Campo Progressista : "Impossibile un confronto con il Pd" : Giuliano Pisapia avrebbe deciso di fare un passo indietro, prendendo atto che non ci sono i margini per un'alleanza con il Partito democratico. E' quanto trapela al termine di una lunga Riunione di Campo Progressista. Gli esponenti di sinistra di Cp, che provenivano da Sel, starebbero invece valutando di aderire a Liberi e uguali, la lista unitaria guidata da Pietro Grasso."Ci abbiamo provato, per molti mesi, con tanto impegno ed entusiasmo. Il ...

Elezioni - Brunetta : “Con Grasso in campo Renzi sotto il 20%. Il Centrodestra unito con i cattolici prenderà oltre il 40%” : “I sondaggi continuano a fotografare l’ascesa del Centrodestra a discapito di una sinistra sempre più in difficoltà. La discesa in campo di Grasso ha un significato preciso: qualora lui dovesse avvicinarsi al 10%, vedremo un Pd Renziano sotto il 20%. Il Centrodestra invece è sempre più solido, con Fdi verso il congresso in crescita, la Lega che prenderà voti non solo al Nord e Forza Italia che si confermerà il primo partito della ...

Berlusconi : "Io comunque in campo - il Pd di Renzi non più credibile" : "Dopo cinque anni di attesa spero che adesso, in tempi più possibili brevi, la Corte di Strasburgo accolga mio il mio ricorso, tanto il mio ruolo è già chiaro: sarò in campo per portare il ...