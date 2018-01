: RT @HuffPostItalia: Renzi ha completato l'opera. L'accusa del lettiano Meloni, escluso dalle liste Pd: "Un regolamento di conti" https://t.… - clmmrt75 : RT @HuffPostItalia: Renzi ha completato l'opera. L'accusa del lettiano Meloni, escluso dalle liste Pd: "Un regolamento di conti" https://t.… - EMencattini : RT @HuffPostItalia: Renzi ha completato l'opera. L'accusa del lettiano Meloni, escluso dalle liste Pd: "Un regolamento di conti" https://t.… - gigitolardo : Renzi ha completato l'opera. L'accusa del lettiano Meloni, escluso dalle liste Pd: "Un regolamento di conti" - AlexZan87 : RT @HuffPostItalia: Renzi ha completato l'opera. L'accusa del lettiano Meloni, escluso dalle liste Pd: "Un regolamento di conti" https://t.… - andreavent3 : RT @HuffPostItalia: Renzi ha completato l'opera. L'accusa del lettiano Meloni, escluso dalle liste Pd: "Un regolamento di conti" https://t.… -

(Di sabato 27 gennaio 2018) Matteoha concluso l', cominciata con la defenestrazione di Enrico Letta da Palazzo Chigi. Questo il senso delle parole di Marco, deputato uscente del Pd vicino all'ex premier Letta e non ricandidato danelleper le elezioni del 4 marzo."Non conosco le ragioni per le quali non mi sia neppure stata proposta una candidatura, neppure in posizione precaria o in un collegio difficile, e non amo le dietrologie. Posso dunque basarmi solo su alcune certezze, che a loro volta si basano sul personale convincimento di aver perlomeno tentato di svolgere il mio mandato con disciplina e onore, come prescrive la Costituzione, oltre che perseguendo un valore fondante del mio agire politico: la coerenza" afferma Marco. "Dopo la decisione del segretariodi abolire le primarie - prosegueche con Letta ha fondato la Scuola di Politiche di cui è ...