Renzi chiude le sue liste | è la squadra migliore Pd | vincente

Renzi chiude le liste del Pd - orlandiani all'attacco : Roma, 27 gen. (askanews) Quella messa in campo dal Pd è 'la squadra migliore per vincere', senza alcun 'veto' nei confronti delle minoranze ma il rinnovamento 'è una cosa umana'. Matteo Renzi si ...

Direzione Pd ancora rinviata - Renzi : 'Chiuderemo in nottata' : E' una storia infinita la Direzione del Pd convocata per decidere le liste elettorali. rinviata una prima volta alle 20, poi alle 22:30, slitta ora a notte fonda. "Vi chiedo scusa del ritardo: ci ...

Il professor Burioni chiude la porta a Renzi : "Non mi candido" : ... o che chi racconta la bugia del legame tra questo vaccino e l' autismo non dovrebbe avere spazio nei programmi televisivi e sui giornali non sto parlando più di scienza: parlo di politica'. Niente ...

Il professor Burioni chiude la porta a Renzi : Non mi candido : Renzi ci ha provato fino alla fine a convincerlo a candidarsi alle prossime Politiche. Ma Roberto Burioni ha risposto picche, scegliendo di continuare a fare il proprio mestiere. Il famoso immunologo, negli ultimi mesi molto impegnato nella difesa delle vaccinazioni, ha detto che non vuole impegnarsi in politica. Su Facebook spiega la propria scelta: "Posto che faccio già politica, che sono felice e onorato di fare politica e che voglio ...

Matteo Renzi - il retroscena clamoroso : psicodramma Pd - 'si è dovuto chiudere in una stanza' : Ha fatto un passo di lato, Matteo Renzi . Per qualcuno la scelta di tirarsi indietro da Palazzo Chigi ('A me basta che ci sia un premier del Pd ') non è solo un assist a Paolo Gentiloni ma anche l'...

Civica-popolare con LoRenzin non avrà la margherita nel simbolo : al suo posto un fiore generico. Si chiude la querelle con Francesco Rutelli : Sarà presentato domani ufficialmente al Tempio di Adriano il simbolo di 'Civica popolare-con Lorenzin', secondo un cambio di grafica che dovrebbe chiudere diplomaticamente la querelle tra Lorenzo Dellai e Francesco Rutelli attorno all'iniziale logo legato all'idea della 'margherita 2.0'.La margherita originaria sarà sostituita da un fiore generico frutto, secondo quanto apprende l'Adnkronos, dell'immaginazione di un bambino. Il ...

LoRenzin chiude il caso scoppiato intorno al simbolo della sua lista : Dopo la polemica e la diffida da parte di Francesco Rutelli, Beatrice Lorenzin chiude il caso scoppiato intorno al simbolo della sua lista 'Civica popolare'. Il braccio di ferro era tutto legato alla ...

Renzi chiude la Leopolda e parla agli alleati : 'pari dignità e basta liti'. 80 euro per famiglie con figli : Il messaggio nel'intervento di chiusura: senso della squadra in cambio la richiesta di mettere fine alle liti e a quello che definisce il 'congresso permanente' -

Renzi chiude la Leopolda : “Referendum una sconfitta - ma noi più forti di prima” : «Siamo ancora qui, più forti di prima». Esplode la platea della Leopolda, i fedelissimi che non lo mollano, «gli amici che ho di fronte», come li definisce Matteo Renzi nel discorso di chiusura dell’appuntamento fiorentino quintessenza del Renzismo. Circa un’ora di intervento spesso rivolto al passato, alla rivendicazione dei mille giorni di govern...

Renzi chiude la Leopolda : "Bonus da 80 euro anche alle famiglie con figli" : "Gli 80 euro vanno estesi e non cancellati, vanno estesi innanzitutto alle famiglie che hanno figli". Lo ha detto Matteo Renzi parlando dal palco della Leopolda 8. "La dimensione del salario è...

Renzi chiude la Leopolda : «Il bonus da 80 euro lo estendiamo alle famiglie con figli» : Il segretario dem: «Prendiamo atto della sconfitta del 4 dicembre. La prima proposta sarà il servizio civile obbligatorio per ragazzi e ragazze»

Pd - Renzi chiude la Leopolda : «Bonus da 80 euro alle famiglie con figli» : «Se noi vogliamo essere intellettualmente onesti dobbiamo partire da ciò che ci ha bruciato, cioè la sconfitta del 4 dicembre. Non siamo come Berlusconi che ogni volta che...

Renzi chiude la Leopolda : 'Referendum una sconfitta - ma più forti di prima' : So per certo che l'Italia un posto ce lo avrà, ma chi fa politica prima di preoccuparsi della legge elettorale o dei collegi il suo grido è 'voglio più vita'. Per questo sono orgoglioso di soldi ...

Renzi chiude la Leopolda «Pari dignità tra alleati 80 euro anche a famiglie» Lotti e il selfie con Boschi : foto : Il segretario dem: «Prendiamo atto della sconfitta del 4 dicembre. La prima proposta sarà il servizio civile obbligatorio per ragazzi e ragazze»