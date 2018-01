Renzi candida la Boschi a Bolzano ma non la vogliono

Matteo Renzi - la scelta clamorosa : non lo candida. Chi è il ministro che resta fuori dalle liste del Pd : Altro che 'ministri in campo'. Il segretario del Pd Matteo Renzi silura uno dei big del governo, il ministro per la Coesione e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti . Il suo nome, infatti, non compare ...

Francesca Barra candidata per il Pd in Basilicata : 'Ringrazio Matteo Renzi - è sempre stato il mio sogno' : POTENZA - Francesca Barra 'scende' in politica. La giornalista e scrittrice sarà la candidata del Pd nel collegio uninominale Matera-Melfi della Camera nelle elezioni del 4 marzo. Lo ha annunciato la stessa Barra con un post su Facebook, ...

LISTE CANDIDATI PD/ Scontro Renzi-minoranza - sfiorata la scissione : Renziani per il 90% - c'è Francesca Barra : LISTE CANDIDATI Pd: lo Scontro per la composizione delle LISTE è drammatico. Renzi taglia le ali alle minoranze e blinda il partito. scissione sfiorata, Orlando va dalla Bonino? I CANDIDATI(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:07:00 GMT)

Matteo Renzi candida la Boschi a Bolzano - dal Svp parte il siluro : 'Errore inconcepibile' : La grana Boschi e l'altolà da Bolzano alla sua candidatura. 'È assolutamente incomprensibile, un errore capitale accettarla' avrebbe detto ieri Siegfried Brugger , l'ex leader della Svp , racconta Il ...

Silvio Berlusconi - scippo a Renzi : candida Rosi Pennino. Dal Pd a Forza Italia - è la ex moglie di Faraone : Lei si chiama Rosi Pennino , è una 'pasionaria' della politica in Sicilia, ha un , ex, marito eccellente e si candida con Forza Italia . La sorpresa è data dal fatto che la Pennino è una storica esponente del Pd palermitano e il suo ex marito è Davide ...

Renzi rottamatore di candidati. Orlando umiliato - posti al lumicino : Roma, 27 gennaio 2018 - Antichi, anche se non scritti patti interni, tutti saltati. Minoranze azzerate nei numeri e insolentite persino nell'onore. Società civile dall'elezione garantita, ma con ...

Candidati Pd - Elezioni 2018/ Liste e nomi oggi in Direzione : Renzi congela Boschi a Bolzano - “spazio a 40enni” : Liste e Candidati Pd, Elezioni politiche 2018: caos nomi, oggi in Direzione si votano le Liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale". Tommaso Cerno lascia Rep, Boschi "congelata"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:45:00 GMT)

CANDIDATI PD - ELEZIONI 2018/ Caos liste - Giachetti : “caro Renzi - no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno : liste e CANDIDATI Pd, ELEZIONI politiche 2018: Caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:29:00 GMT)

Elezioni - Renzi punta sull'università : candidati tre rettori nel proporzionale : Come dimostra la brutta accoglienza ricevuta negli anni scorsi dalla riforma chiama 'Buona scuola', Matteo Renzi non ha un grande feeling con il mondo dell'istruzione. Per provare a colmare questo gap, il segretario del Pd ha deciso di puntare alle Elezioni su tre rettori per comporre la squadra di parlamentari della prossima legislatura. I ...

Matteo Renzi e Pd nel panico : chi candidano contro l'odiato Massimo D'Alema a Lecce : Per mesi Matteo Renzi e il Pd hanno puntato il dito contro Massimo D'Alema , ora accusandolo ora irridendolo. La verità è che al momento di sfidarlo in campo aperto, non in tv ma alle urne, il ...

Lazio : LoRenzin - mia candidatura ipotesi piuttosto remota : Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Io credo che il Lazio abbia bisogno di un’azione riformatrice molto importante nei settori clou, tra questi quello della salute. Diciamo che la possibilità che io mi candidi alla regione Lazio è piuttosto remota”. Lo ha affermato Beatrice Lorenzin, ospite du 'Radio anch'

Casini - i malumori mettono in dubbio la candidatura a Bologna con il Pd. E Renzi valuta l’ipotesi di spostarlo a Parma : “Allontanare Pier Ferdinando Casini dai nostri collegi uninominali”. E’ questo il mantra che risuona in queste ore tra molti militanti e dirigenti del Pd bolognese. Il rischio di una disfatta per i dem, se Casini verrà candidato in un collegio uninominale del capoluogo emiliano-romagnolo, è alto e l’avvertimento che viene lanciato di continuo, alla volta del Nazareno, è che, con il leader centrista candidato a Bologna, il risultato è ...

Elezioni - il virologo Burioni dice di no a Renzi : 'Preferisco non candidarmi' : Ormai politica e scienza camminano appaiate: il tema dei vaccini si accompagna a quello della gestione dei malati gravi, della disponibilità delle cure più innovative; è vicino alla necessità di ...