Regione e Inal firmano protocollo per sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Acqua : Fava - crisi frutto anni di incuria criminale da parte Regione Sicilia : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "Non sono il clima né la mancanza di piogge la causa della crisi idrica in Sicilia ma gli anni di incuria e di criminale indifferenza da parte della Regione Siciliana". Lo afferma il deputato regionale di CentoPassi Claudio Fava. "Le dighe in Sicilia, per mancanza di i