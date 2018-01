Recap Probabili Formazioni Serie A 22^ Giornata 27-01-2018

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di sabato 27 gennaio 2018) Come ogni weekend torna la nostra amataA e con lei tutte le venti protagoniste del nostro campionato. Nel seguente articolo vi presenteremo undi tutte lein ottica fantacalcio, scommesse o semplicemente per non perdersi proprio nulla di questaSassuolo-Atalanta 27 gennaio ore 18:00 Dopo il pareggio per 1 a 1 rimediato contro il Torino, il Sassuolo cerca i tre punti contro un’Atalanta reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli di Sarri e che si appresta ad applicare un massiccio turnover. SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano. ALL: Iachini. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Caldara, Palomino; Hateboer, Cristante, De Roon, Gosens; Rizzo; Ilicic, Cornelius. ALL: Gasperini.Chievo-Juventus 27 ...